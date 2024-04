El primer y romántico tráiler de 'Joker 2' supera las cinco millones de reproducciones

Después de cinco años desde el estreno de Joker, protagonizado por Joaquin Phoenix, finalmente llegó el esperado tráiler de la secuela. Este avance, que cuenta con la participación de Phoenix y Lady Gaga en el papel de Harley Quinn, ha superado las cinco millones de visualizaciones en tan solo diez horas desde su lanzamiento el pasado martes.



En el primer avance de Joker, Folie a Deux, que se estrenará en cines de Estados Unidos el 4 de octubre y un día antes en Perú, se muestra a un Phoenix extremadamente delgado y a Gaga caracterizada como Harley Quinn. La película, que explorará la historia de amor entre el Joker y Quinn, será dirigida por Todd Philips, quien también estuvo a cargo de la primera entrega.



El tráiler está repleto de imágenes de bailes y explosiones, revelando cómo la infame pareja se conoce, todo acompañado por la canción What the World Needs Now Is Love, popularizada por Jackie DeShannon en 1965. Este adelanto nos recuerda que, a diferencia de la primera entrega, Joker 2, tiene un enfoque musical.

¿Qué vimos en el tráiler de Joker 2?

En el adelanto de casi dos minutos y medio, observamos a Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) encerrado en una prisión mientras es provocado por los guardias de seguridad. “Hey, Fleck. ¿Nos cuentas un chiste?”, pregunta el policía que vigila su puerta. Posteriormente, un afligido Arthur es escoltado por los pasillos, bajo la mirada de la doctora Harleen Frances Quinzel (Lady Gaga).



“No soy nadie. Al contrario que tú, no hice nada con mi vida”, le dice Quinn a Arthur mientras simula un disparo en la cabeza con su mano formando una pistola. Otro momento muestra a ambos sentados viendo un espectáculo de teatro en la prisión. Luego, el Joker y Harley Quinn se muestran bailando en las calles de Ciudad Gótica.



El payaso villano de Batman no puede contener su emoción al conocer a su nueva compañera, quien lo sigue a todos lados provocando el caos mientras bailan alrededor de una pegajosa tonada. Ambos personajes continúan bailando y mirándose fijamente, mostrando su química en el amor y el crimen.



“Dinos. ¿Qué cambió, Arthur?”, le pregunta el doctor a su paciente. “Te diré qué cambió: ya no estoy solo”, responde el payaso, mientras aparecen escenas de él junto a su amada, provocando un alboroto por donde pasan. Finalmente, Quinn visita a Arthur y pinta una boca de payaso en la pared de vidrio con su labial, sacando una sonrisa al Joker. “Quiero ver quién eres de verdad”, le dice.

La expectativas son altas

La película, que narrará la historia de amor entre el Joker y Quinn, está a cargo de Todd Phillips, quien previamente dirigió la primera entrega y también trabajó con Lady Gaga en A Star is Born, película por la cual ella fue nominada al Oscar a Mejor Actriz. Aunque no ganó en esa categoría, Gaga sí se llevó el premio a la Mejor Canción por el tema Shallow.



Joaquin Phoenix ganó su primer Oscar por su interpretación del villano del universo DC, un reconocimiento que recibió por su destacado papel como el Joker. Además, la película se llevó el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original en los premios de la Academia. Antes de esto, también había ganado el León de Oro a la Mejor Película en el Festival de Venecia.

'Joker 2' tiene como protagonistas a Joaquin Phoenix y Lady Gaga.Fuente: Warner Bros. Pictures

