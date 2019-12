¿La saga de Harry Potter influyó en las películas de Marvel? Esto dijo el presidente del MCU

Según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quiso repetir la experiencia de ver la saga de Harry Potter con las películas del MCU. | Fuente: Composición

Sin duda, las producciones de Marvel Studios son un completo éxito comercial. Con millones de fanáticos alrededor del globo, las historias de los superhéroes que combaten las amenazas a la tierra fueron un hit en taquilla, comparable con otras sagas de similar fortuna.

Es el caso, por ejemplo, de las películas que componen la saga de Harry Potter. Si ya los libros firmados por su autora J.K. Rowling gozaban de gran fama, la versión fílmica de las aventuras del joven mago y sus amigos afianzaron sus millones de seguidores. Todo un referente que resultó una influencia crucial para Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

“Siempre uso mi experiencia al ver películas de Harry Potter…”, señaló Feige en entrevista con The New York Film Academy. A ello, añadió: “Nunca leí los libros de Harry Potter. Mis hijos aún no tienen la edad suficiente, todavía no los leo y no los leí cuando salieron por primera vez. Pero fui a ver la película de Harry Potter durante el fin de semana de estreno. La vi, la disfruté y luego la olvidé y no pensé nuevamente en ella hasta que salió la próxima película de Harry Potter".

Una experiencia que buscó repetir en la narrativa del MCU, donde los espectadores, desde el iniciado al más enterado sobre el universo de Marvel, pudiera identificar a los personajes sin dificultad. “Así que eso es lo que intentamos navegar. Si un ‘easter egg’ o una referencia o algo es tan predominante que se interpone en el camino de la historia que se está contando, entonces es cuando las personas que no son conscientes de ello dicen: ‘¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?'”, expresó.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, aseguró que uno de sus referentes al producir las películas del MCU fue la saga de Harry Potter. | Fuente: EFE

FEIGE EN NUEVOS PROYECTOS



Como se recuerda, Kevin Feige, también se encuentra trabajando junto a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, en una nueva película del universo intergaláctico de "Star Wars". La noticia fue confirmada por el medio especializado The Hollywood Reporter en septiembre de este año.



El presidente de Disney, Alan Horn, confirmó este proyecto y lo vinculó al cambio de etapa que afronta el universo de "Star Wars", que con la cinta "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker", estrenada en diciembre, cerrará la triple trilogía centrada en los Skywalker.



"Con el cierre de la saga Skywalker, Kathy (Kathleen Kennedy) está detrás de una nueva era para la narración de 'Star Wars', y sabiendo el acérrimo fan que es Kevin (Feige) tiene sentido que estos dos extraordinarios productores trabajen juntos en una película de 'Star Wars'", argumentó Horn.