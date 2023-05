Halle Bailey tras los ataques racistas por 'La sirenita': "Estoy honrada de ser una mujer negra"

'La sirenita' es la nueva revisión de un clásico de animación Disney y llegará este fin de semana a las salas de cine. Y con el objetivo de repetir éxitos como los de 'El libro de la selva', 'La Bella y la Bestia' o 'El Rey León', que ya transitaron este camino desde la animación hasta la imagen real, este remake llega tras el revuelo causado por la elección de su protagonista, Halle Bailey, la joven cantante que da vida a Ariel y que ha sufrido innumerables ataques racistas en el último año.

Descalificaciones y ofensas vertidas desde el odio que, confiesa Bailey, esperaba, y se ha sobrepuesto ante todo. "Me siento muy honrada de ser una mujer negra y tener este papel tan grande para nosotros", dijo en una entrevista en la que reconoce la importancia que tiene una película así tanto para la industria como para el público.

"Es muy bonito poder ver las reacciones de los niños y niñas diciendo: 'Wow, se parece a mí. Tenemos la misma piel, el mismo pelo...'. El vernos representados es algo que causa mucho impacto en nosotros cuando somos niños", explicó.

Con tan solo 23 años, Halle Bailey se ha convertido ya en una referencia para millones de personas en todo el mundo. "Es realmente valioso, nos aporta a nuestro espíritu, nuestra confianza y nuestra autoestima. Así que me siento muy honrada de poder estar en esta posición", confirmó la joven, que también detalla que trató de ver el lado bueno de su elección para el papel frente a quienes le atacaban con odio.

"Me lo esperaba. Pero creo que me mantuve fuerte rodeándome de mis seres queridos y de las personas que me levantan y son buenas conmigo. Y te enfocas en lo positivo. Veía esos videos preciosos de niños y niñas pequeñas", contó la actriz al respecto de un movimiento viral en el que miles de jóvenes negras eran grabadas por sus padres mientras veían emocionadas al primer tráiler de la película. "Eso es lo que te recuerda que hay un propósito mayor y que la razón por la que estamos haciendo esto es más grande que todos nosotros", sentenció para Europa Press.

¿Qué dice la crítica sobre el live-action de 'La sirenita'?

Peter Debruge de Variety:

"A pesar de todo, el rostro de Halle Bailey se roba toda la atención en comparación con su elaborado entorno. Tiene ojos brillantes de Bambi, largas pestañas de mariposa y una radiante sonrisa de princesa, cuya extraña combinación sugiere un personaje de dibujos animados de acción real. Si bien ese no es un requisito previo para estos remakes, es un buen contraste con los compañeros animales más naturalistas de Ariel. [...] Si Bailey es el gran descubrimiento de la película, entonces McCarthy es la obviedad".

Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter:

"Bailey no defrauda como Ariel. Su actuación agrega virtudes a lo que en última instancia es una película servicial. Ya sea que esté cantando a todo pulmón un nuevo arreglo de 'Part of your world' u observando en silencio a su poco encantador príncipe (Jonah Hauer King) navegar por sus propias restricciones sociales, su carisma irradia fuera de la pantalla. Sin embargo, reconciliar la fuerza de la interpretación de Bailey con el resto de la película requiere algo de trabajo".

Ellen E. Jones de The Guardian:

"Bailey es el único triunfo absoluto de la película, el mejor argumento para toda esta empresa de remakes de acción en vivo en un paquete brillante de estilo mermaidcore. Si estas películas van a tener algún propósito más allá de ser cobros alimentados por la nostalgia, debe ser permitir que todos los niños, no solo los blancos, se vean a sí mismos como habitantes de Magic Kingdom. Pero casi todo lo demás sobre esto se desploma como un pez moribundo en cubierta".

Brian Truitt en USA TODAY:

"Aquellos preocupados por una renovación sospechosa del clásico animado de 1989 tienen buenas razones para ser escépticos. La reciente ola de reimaginaciones de la casa del ratón ha sido mixta en el mejor de los casos. Pero dirigida por Rob Marshall, y con nuevas canciones de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, la renovación ampliada de La Sirenita, es un animal diferente a la original, una película familiar que solo duró 83 minutos. Y aunque no todo sale a la perfección, Halle Bailey anima espléndidamente a esta "Sirena" como la ingenua joven submarina que sueña con explorar la superficie".

Alex Diggins en The Telegraph:

"Halle Bailey aporta encanto y poder vocal al excelente reinicio del clásico de Disney de Rob Marshall, sin importar algunos efectos especiales extraños. 'La Sirenita' justifica su brillante revisión. Después de años de ir a la deriva, parece que Disney finalmente ha tropezado con terreno firme. Verdaderamente: la vida es (en su mayoría) mejor bajo el mar".

Kate Erbland de IndieWire:

"Pero es la estrella Halle Bailey, apareciendo en su primer papel protagónico, quien explica mejor por qué este cuento clásico de Disney necesitaba convertirse en un live action. Basta con mirar su rostro, tan expresivo y tan abierto, tan profunda y maravillosamente humano y vivo. Hay algunas cosas que incluso las obras de animación dibujadas a mano con más cariño no pueden igualar, y la habilidad emotiva de Bailey es una de ellas".