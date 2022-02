Querido Evan Hansen | Fuente: Universal

Hacer un top 10 con las peores películas del año es hasta más complicado que hacerlo con las mejores. A la hora de decidir cuál película es buena o mala, que se deje disfrutar o no, entra mucho en juego la opinión personal de cada uno, por no hablar de que detrás de cada producción hay un gran trabajo por parte un grupo de personas.

Por esta razón, a la hora de traer nuestro top 10 de las cintas peor evaluadas, hemos decidido valorar las medias de crítica en conocidas webs de recopilación de reseñas y puntuaciones como Metacritic o Rotten Tomatoes.

Las 10 peores películas de 2021

10. Querido Evan Hansen

En 2021 llegaron a nuestras pantallas aclamadas películas como 'West Side Story' de Steven Spielberg, 'En un barrio de Nueva York' de Jon M. Chu o 'Tick, Tick... Boom!' de Lin-Manuel Miranda, entre muchas otras. Pero no todas lograron ser exitosas, una de ellas fue 'Querido Evan Hansen', el famoso musical de Broadway protagonizado por Ben Platt que en su adaptación cinematográfica no ha levantó las mismas pasiones.

9. Chaos Walking

La película ‘Chaos Walking‘ se convirtió en uno de los fracasos más sonados de 2021. Debido a que no es solo que no funcionara en taquilla, sino que pocos salieron convencidos de ver esta aventura de ciencia-ficción que ha venido sufriendo infinidad de retrasos durante los últimos años. “Los personajes no son interesantes, no llega a haber implicación emocional y la acción física i promete más de lo que ofrece”, escribían desde The Hollywood Reporter.

Chaos Walking | Fuente: Amazon Prime

8. Ruega por nosotros

En el 2021 tuvimos una sobredosis de géneros como el terror. No obstante, más allá de esperados y exitosos regresos como los de ‘Expediente Warren: Obligado por el demonio‘ o ‘Un lugar tranquilo 2‘, también hubo un hueco para muchas decepciones, como ha sido el caso de ‘Demonic’, del nominado al Oscar Neill Blomkamp de ‘Spiral: Saw’ o de la producción apadrinada por Sam Raimi ‘Ruega por nosotros‘

Las tres posicionan como tres de las películas peores valoradas del año en webs como Metacritic o Rotten Tomatoes, pero especialmente esta última, que cuenta con un 36/100 y un 26% de críticas positivas en dichas plataformas. “Satán sigue inspirando las peores películas”, escribía Benjamin Lee para The Guardian.

Ruega por nosotros | Fuente: ghost house pictures

7. Mi primer beso 3

Parecía claro que esta tercera entrega de la franquicia adolescente de Netflix basada en la novela de Beth Reekles tenía poco que ofrecer, así lo ha matizado la crítica y los espectadores con medias tan bajas como 36/100 o 1,6/10 en Metacritic. “Escritura repugnante, dirección floja, ritmo espantoso, pantalla verde horrible y bromas terribles”, son algunos de los calificativos que se pueden leer en críticas.

Mi primer beso 3 | Fuente: Netflix

6. Por fin solo en casa

‘Por fin solo en casa‘ de Disney+ obtuvo una de las peores puntuaciones de 2021 con un 35/100 en Metacritic por parte de los medios especializados y un 1,8/10 por parte del público. “El problema con Por fin solo en casa no es que haya tenido la temeridad de invadir un clásico navideño. Es que lo arruinaron todo”, escribía Clarisse Loughrey de The Independent.

Por fin solo en casa | Fuente: Disney Plus

5. El otro guardaespaldas 2

Esta comedia de acción protagonizada por Salma Hayek, Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson dispone de un 27% en Rotten Tomates y de un 32/100 en Metacritic con críticas que hablaban de “una de las películas más veraniegas más soñolientas y aburridas de la historia”, como la de Michael O’Sullivan para The Washington Post.

El otro guardaespaldas 2 | Fuente: Netflix

4. El estornino

Melissa McCarthy no tuvo un buen año en el cine. Las dos películas que protagonizó para Netflix, ‘El estornino’ y ‘La patrulla trueno’, fueron lo peor, especialmente la primera, que en plataformas de recopilación de críticas como Metacritic se posiciona como una de las peores producciones de 2021 con una puntuación de 31/100. Una cinta que se la califica de “pastelosa”, “predecible” o “agotadora”, como bien señalan medios como Screendaily, The Hollywood Reporter o Deadline.

El estornino | Fuente: Netflix

3. Infinite

Protagonizada por Mark Wahlberg y Chiwetel Ejiofor y destrozada por todos lados, 'Infinite' era una producción de Paramount que la major vendió en España a Amazon ante la dificultad de estrenar en cines por la crisis del COVID-19.

Medios como Collider hablaron de “una película mala, tonta e irrisoria”, otros como IndieWire calificaron de lógica la decisión de Paramount de mandarla al streaming al ser un “desastre”, en publicaciones como The Wrap se habla de una cinta que únicamente parece creada “para que cobren sus protagonistas”.

Infinite | Fuente: Paramount

2. Music

Lady Gaga debutó como directora en 2021 con su película ‘Music‘. La cinta consiguió colarse entre las nominadas al Globo de Oro a Mejor Película en la categoría de Comedia o Musical, pero tras su estreno en plataformas, ni crítica ni público respondieron bien a ella. Es más, es una de las películas peores valoradas del año.

En Rotten Tomatoes apenas llega al 7% de críticas positivas y en Metacritic dispone de una muy pobre recaudación de 23/100.

Music | Fuente: Amazon Prime

Afterlmas perdidas | Fuente: Amazon Prime

1. Afterlmas perdidas

Desde que ‘After: Aquí empieza todo‘ llegó a las salas en 2019 viven cada estreno al máximo deseando disfrutar de Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford interpretando a Hardin Scott y Tessa Young en la gran pantalla. Sin embargo, los críticos siguen sin recibir esta saga adolescente con ilusión.

No hay más que ver que ‘After. Almas perdidas‘, la tercera entrega de la franquicia que llegó a los cines en septiembre, dispone de un 0% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, la puntuación más baja posible que la sitúa como una de las producciones más flojas del 2021. El público no parece estar en desacuerdo, porque entre las reseñas de los usuarios de Rotten Tomatoes la cinta apenas logra un 38% de críticas positivas.

