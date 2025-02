'Los 4 Fantásticos: primeros pasos': Galactus llega a Nueva York en un tráiler cargado de nostalgia [VIDEO]

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach protagonizan esta nueva adaptación del cómic. Su estreno en cines está programado para julio de 2025.

"Hemos despegado", anunció Marvel Studios este martes en sus redes sociales tras lanzar el primer tráiler de Los 4 Fantásticos: primeros pasos. La película, protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, llegará a los cines en julio de 2025 y marcará el inicio de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). ► Sonic 3 llega al streaming: cuándo y dónde ver la película con Jim Carrey y Keanu Reeves El avance nos sumerge en un universo lleno de desafíos cósmicos, efectos visuales deslumbrantes y una dinámica familiar única. Aunque esta no es la primera vez que la icónica familia de superhéroes llega a la pantalla grande, esta versión promete una identidad propia, con un estilo retrofuturista inspirado en los años 60 y un toque nostálgico que evoca los orígenes del cómic. Antes del estreno del tráiler, el elenco se reunió con un grupo de fanáticos en un evento en vivo para compartir la emoción del lanzamiento. Pascal expresó su entusiasmo: "Espero que les encante. No he tenido experiencias con otro elenco tan íntimas como esta. Se sintió como una familia. Compartirlo con los fans es especial y emocionante".

Ralph Ineson da vida a Galactus, el devorador de mundos y la mayor amenaza en esta nueva entrega.Fuente: Marvel Studios

¿Qué vemos en el tráiler de Los 4 fantásticos: primeros pasos?

El tráiler comienza con una escena íntima en el Baxter Building, el hogar de la familia fantástica. Reed Richards (Pedro Pascal) y Sue Storm (Vanessa Kirby) reciben a un invitado. "Nos aseguramos de hacer una cena familiar cada semana, sin importar qué pase", dice Reed, mientras la ambientación retrofuturista confirma que la historia transcurre en la década de 1960. Luego, vemos a Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) conversando con H.E.R.B.I.E., el pequeño robot asistente del equipo, quien está preparando la comida.

La calma se rompe con el lanzamiento del cohete que los llevará al espacio, un viaje que cambiará sus vidas para siempre. Es aquí donde el grupo se expone a los rayos cósmicos que les otorgarán sus superpoderes. Posteriormente, Reed le dice a Sue: "Antes de ir arriba la primera vez, tú no podías volverte invisible, Ben no era una roca y Johnny nunca había ardido en llamas". A lo que Sue responde con cariño: "Ben siempre ha sido una roca, Johnny es Johnny, y yo estoy aquí".

A continuación, las imágenes se suceden rápidamente: algo ocurre en el cielo de la ciudad, Johnny Storm (Joseph Quinn) se convierte en la Antorcha Humana, Ben se transforma en La Mole y se lanza a la acción. En un breve pero intrigante momento, aparece John Malkovich, aunque su personaje aún no ha sido revelado.

El tráiler culmina con una secuencia impactante: una enorme sombra se cierne sobre Nueva York. Luego, la cámara nos muestra la espalda de Galactus, el devorador de mundos, mientras observa la Estatua de la Libertad. La última imagen revela a Los 4 Fantásticos con sus icónicos trajes azul y blanco, con el emblemático número "4" en el pecho.

Ebon Moss-Bachrach interpreta a Ben Grimm, el inseparable mejor amigo de Reed Richards y pieza clave de los Cuatro Fantásticos.Fuente: Marvel Studios

¿De qué trata Los 4 fantásticos: primeros pasos?

En un mundo retrofuturista que evoca la esencia de los años 60, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos nos lleva a conocer a la primera familia de Marvel en el desafío más grande de sus vidas.

Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm no solo deben aprender a dominar sus habilidades, sino también a mantenerse unidos como familia en medio del caos. Su mayor prueba llega con la aparición de Galactus, el devorador de mundos, y su enigmático heraldo, Silver Surfer, una amenaza que pone en jaque el destino del planeta.

Pero la lucha por la supervivencia no es lo único en juego. A medida que la batalla se intensifica, los Cuatro Fantásticos descubrirán que este enfrentamiento va más allá del destino de la humanidad… es algo mucho más personal.

John Malkovich aparece en el tráiler de la película, pero su personaje aún sigue siendo un misterio.Fuente: Marvel Studios

¿Quiénes integran el elenco de Los 4 fantásticos: primeros pasos?

El reparto principal incluye a:

Pedro Pascal como Reed Richards / Míster Fantástico

como Reed Richards / Míster Fantástico Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible

como Sue Storm / Mujer Invisible Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana

como Johnny Storm / Antorcha Humana Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / The Thing

como Ben Grimm / The Thing Ralph Ineson como Galactus

como Galactus Julia Garner como Shalla-Bal / Silver Surfer

como Shalla-Bal / Silver Surfer Paul Walter Hauser

John Malkovich

Natasha Lyonne

Sarah Niles

Vanessa Kirby da vida a Sue Storm, a quien describe como una mujer ferozmente femenina, maternal y audaz.Fuente: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena la nueva película Los 4 fantásticos: primeros pasos?

Los 4 fantásticos: primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps), dirigida por Matt Shakman, llegará a los cines en formato IMAX en Latinoamérica el 24 de julio de 2025, mientras que su estreno en Estados Unidos y Canadá será el 25 de julio. Esta será la película que inaugure la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel.

