Ryan Coogler, el director de 'Creed' y 'Pantera Negra', revela los secretos de 'Pecadores', su nueva película

Coogler vuelve a trabajar con Michael B. Jordan en lo que promete ser una historia aterradora y emocionante. Christopher Nolan lo asesoró en la película, que sí, tiene vampiros, pero “trata de mucho más”.

Han pasado tres años desde Pantera Negra: Wakanda por siempre, la secuela con la que Ryan Coogler rindió homenaje al desaparecido Chadwick Boseman. Ahora, el director está listo para volver a la pantalla grande con Pecadores (Sinners), una película protagonizada por Michael B. Jordan y rodeada de misterio desde sus primeras imágenes.

Aunque el tráiler sugiere que los vampiros jugarán un rol importante, el propio Coogler aclara que "hay algo más grande que eso". “La película trata de mucho más que eso”, afirmó en una conferencia de prensa virtual a la que RPP tuvo acceso. “La película es muy flexible en cuanto a géneros. Cambia constantemente entre distintos estilos", agregó.

¿Qué muestra el tráiler de Pecadores?

El avance nos introduce a Smoke y Stack, dos hermanos gemelos interpretados por Michael B. Jordan, quienes regresan a casa tras un tiempo alejados. Desde los primeros segundos, la música se convierte en un personaje más, guiándonos por una comunidad afrodescendiente donde las melodías pueden invocar espíritus del pasado.

Pero la calma no dura mucho. La llegada de un grupo de forasteros blancos rompe el equilibrio y desata el caos. "La noche pertenece a los pecadores", advierte el tráiler, mientras la tensión sube con escenas cada vez más inquietantes. "No creo en magia, fantasmas ni demonios, solo en el poder", dice uno de los personajes de Jordan, justo antes de que una mujer susurre: "Los vamos a matar a todos".

Michael B. Jordan protagoniza 'Pecadores', junto a Miles Caton, Omar Benson Miller y un elenco que da vida a esta historia sobrenatural.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cómo fue trabajar con Michael B. Jordan?

Ryan Coogler y Michael B. Jordan han construido una de las alianzas más sólidas de Hollywood. “Mike tiene una mezcla increíble de talento y carisma, pero también es un verdadero artesano comprometido con su oficio", señaló el director. Su colaboración comenzó con Estación Fruitvale (2013), el debut cinematográfico de Coogler y el primer protagónico de Jordan en la pantalla grande.

Desde entonces, su confianza mutua ha sido clave en películas como Creed y Pantera Negra. “Muchos directores tienen actores con los que trabajan una y otra vez, y eso hace que todo fluya mejor”, explicó. “Cuando conectas con alguien, el rodaje deja de sentirse como un trabajo todo el tiempo. Perder a Chadwick Boseman nos enseñó a valorar aún más lo que hacemos”.

Para filmar en 65 mm, Ryan Coogler recibió asesoría de Christopher Nolan y Emma Thomas, expertos en el uso de formatos de gran tamaño.Fuente: Warner Bros. Pictures

La película más personal de Ryan Coogler

Coogler describe Pecadores como su proyecto "más personnal hasta la fecha". En la historia explora sus raíces familiares en Mississippi y rinde homenaje a su tío, con quien tuvo una estrecha relación y falleció durante la postproducción de Creed (2015). “Ha sido una experiencia increíblemente gratificante”, confesó.

El director también reveló algunas de sus influencias para el filme. La película se inspira en El misterio de Salem’s Lot de Stephen King y en la icónica serie La dimensión desconocida, especialmente en el episodio Los últimos ritos de Jeff Myrtlebank. También citó a los hermanos Coen y sus películas Fargo (1996), No Country for Old Men (2007) e Inside Llewyn Davis (2013).

Otro referente clave fue Robert Rodriguez. “Muchos compararán Pecadores con Del crepúsculo al amanecer (1996), pero en realidad se asemeja más a Aulas peligrosas (1998), que a su vez es un remake de La cosa (1982), una de mis películas favoritas de terror”, explicó. “Me sumergí en las películas que me encantan para encontrar la mejor forma de contar mi historia”.

'Pecadores' toma influencias de 'Salem’s Lot', 'La dimensión desconocida' y del cine de los hermanos Coen y Robert Rodriguez.Fuente: Warner Bros. Pictures

Los secretos detrás de Pecadores

Para preparar a Michael B. Jordan en su interpretación de gemelos, Ryan Coogler reclutó a los cineastas Logan y Noah Miller como “consultores de gemelos”. Su trabajo fue clave en la escritura del guion y en la construcción de los personajes.

Visualmente, Pecadores busca ser una experiencia inmersiva. La película fue rodada en 65 mm, un formato poco común en Hollywood, y combina Ultra Panavision con tomas en IMAX. Para aprovechar al máximo estas tecnologías, Coogler contó con la asesoría de Christopher Nolan y su esposa, la productora Emma Thomas, ganadores del Oscar por Oppenheimer.

La música también juega un papel fundamental. Ludwig Göransson, colaborador habitual de Coogler, no solo compuso la banda sonora, sino que fue productor ejecutivo del filme. Su implicación fue tal que estuvo presente en el set todos los días y recorrió junto al director la “ruta del blues” en Mississippi.

“La película está diseñada para verse en una sala llena de gente, con desconocidos que reaccionen y la vivan”, afirmó Coogler. “A nivel personal, fue un viaje para conectar con una parte de mi historia familiar de la que no se habla mucho. Quería mostrar a estos personajes en toda su humanidad, sin ocultar su grandeza”, concluyó.

"Mike tiene talento, carisma y dedicación. Hemos crecido juntos en la industria", dijo Coogler sobre el actor.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Quiénes actúan en Pecadores?

El reparto principal incluye a:

Michael B. Jordan como Smoke y Stack

Hailee Steinfeld como María

Miles Caton como Sammy

Jack O'Connell como Remmick

Wunmi Mosaku como Annie

Jayme Lawson como Pearl

Omar Benson Miller como Pan de Maíz

Li Jun Li como Grace

Delroy Lindo como Delta Slim

'Pecadores' se estrena en Latinoamérica en abril y llegará un día después a cines de Estados Unidos y Canadá.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cuándo se estrena Pecadores en cines?

Pecadores, escrita y dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, llegará a los cines de Latinoamérica el 17 de abril de 2025, y un día después a salas de Estados Unidos y Canadá. Con este filme, Coogler regresa a la dirección tras Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022).

