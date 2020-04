"Los Juegos del Hambre: En Llamas" fue dirigida por Francis Lawrence. Ahora, el cineasta volverá para la precuela de la exitosa saga. | Fuente: Lionsgate

La precuela de "Los Juegos del Hambre" encontró su director. Francis Lawrence, quien estuvo a cargo de las tres últimas películas de la saga cinematográfica, volverá a su rol para trabajar en la nueva producción basada en la precuela de Suzanne Collins.

De acuerdo con The Wrap, Lawrence estará a cargo de "The Ballad of Songbirds and Snakes". Mientras que la novelista Suzanne Collins —creadora de la saga juvenil— escribirá la adaptación para la pantalla grande junto a Michael Ardnt, quien también escribió el guion de la segunda película.

La elección de Francis Lawrence como director de la precuela ha llamado la atención entre los fanáticos, debido a que el cineasta estuvo detrás de las exitosas "Los Juegos del Hambre: En Llamas" y "Los Juegos del Hambre: Sinsajo" (Parte 1 y 2). Por ende, cuenta con cierta experiencia en el mundo controlado por el Capitolio.

"The Ballad of Songbirds and Snakes" contará la historia de un joven Coriolanus Snow, mucho antes de que fuera el tirano presidente de Panem. La precuela se situará 64 años antes de los eventos ocurridos en la trilogía original, y contará —por primera vez— cómo fueron los iniciales Juegos del Hambre, con la celebración del décimo.

La publicación digital del libro, escrito por Suzanne Collins, está programada para el próximo 19 de mayo. Por ello, hasta el momento, no se conoce cuál sería la fecha aproximada del estreno de la precuela en la pantalla grande.

SOBRE LA NOVELA

Snow era diferente a su futuro como villano, en aquellos días era considerado un héroe carismático. En una imagen revelada, se observa a un joven sonriente y que porta la característica rosa blanca. En el extracto publicado por Entertainment Weekly se explica que él proviene de una familia privilegiada, pero busca seguir otro camino.

En otras épocas existían los juegos, pero no eran igual de glamorosos ni recibían tanta atención como en "Los Juegos del Hambre". Es decir, no eran considerados como un reality televisivo, donde se asesinaban jóvenes y niños inocentes. Se cuenta que Snow también fue mentor de un participante del Distrito 12.