"Los juegos del hambre" tendrán una precuela que se estrenará a fines de este año. | Fuente: Lionsgate

La precuela de "Los juegos del hambre", titulada "The Ballad of Songbirds and Snakes", se estrenará el próximo 17 de noviembre, informó la productora Lionsgate este jueves en el marco de CinemaCon.

En el video de presentación de la película, no se mostró ninguna escena de la cinta, que aún se encuentra en la fase de producción, y las imágenes se remitieron a ilustrar un paisaje frío con ramas de árboles heladas bajo una voz en off que sentenciaba: "El mundo descubrirá quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente".

Desde Lionsgate eligieron la última fecha de este reconocido evento anual organizado por la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO, en inglés) para dar la noticia, pero aún no ha trascendido qué actores compondrán el reparto de esta nueva entrega de la reconocida saga de ciencia ficción distópica.



Francis Lawrence en la dirección

Lo que ya se sabía de esta precuela, cuyos seguidores esperan desde hace dos años, es que sucede varias décadas antes que las aventuras de Katniss Everdeen y se centra en la historia de Coriolanus Snow ya en edad adulta, que en este filme presidirá Panem de manera autoritaria.

La dirección de "The Ballad of Songbirds and Snakes", basada en el universo de las novelas de Suzanne Collins, vuele a ser Francis Lawrence y el guion corre a cargo de Michael Arndt, quien ya desempeñó dicho papel en "Los juegos del hambre: en llamas".

"The Ballad of Songbirds and Snakes" contará la historia de un joven Coriolanus Snow, mucho antes de que fuera el tirano presidente de Panem. La precuela se situará 64 años antes de los eventos ocurridos en la trilogía original, y contará —por primera vez— cómo fueron los iniciales Juegos del Hambre, con la celebración del décimo.





En 2020, Suzanne Collins publicó "The Ballad of Songbirds and Snakes". | Fuente: Amazon

Sobre la novela

Snow era diferente a su futuro como villano, en aquellos días era considerado un héroe carismático. En una imagen revelada, se observa a un joven sonriente y que porta la característica rosa blanca. En el extracto publicado por Entertainment Weekly se explica que él proviene de una familia privilegiada, pero busca seguir otro camino.

En otras épocas existían los juegos, pero no eran igual de glamorosos ni recibían tanta atención como en "Los juegos del hambre". Es decir, no eran considerados como un reality televisivo, donde se asesinaban jóvenes y niños inocentes. Se cuenta que Snow también fue mentor de un participante del Distrito 12.

(Con información de EFE).

