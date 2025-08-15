"Está bien contada, con respeto": Almendra Gomelsky cambia de opinión sobre película de Nubeluz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Almendra Gomelsky reveló que finalmente vio Sube a mi nube, la película inspirada en la vida de Mónica Santa María y su paso por Nubeluz. La presentadora había mostrado inicialmente su rechazo al proyecto, al considerar que el enfoque se centraba en “lo más triste y feo” de la historia.

Sin embargo, confesó que terminó viéndola sola, en su habitación y a través de una plataforma de streaming. “Está bien contada, está con respeto”, afirmó sobre el trabajo de la producción, aunque reconoció que “algunas cosas quizá se les fue un poco de las manos”, dijo durante su participación en el programa Habla Chino.

La exconductora elogió especialmente la interpretación de Alessa Wichtel y Silvana Cañote, protagonistas del filme. Incluso relató que su familia notó un gran parecido físico con la actriz que la encarnó, comentario que también hizo Aldo Miyashiro durante la entrevista.

Almendra Gomelsky conoció a Alessa Wichtel

Gomelsky contó que conoció a Wichtel y destacó su preparación para el papel: “Es un amor de persona y me estudió mucho para interpretarme”. Asimismo, valoró el esfuerzo del equipo por recrear la estética de los años noventa, época en la que Nubeluz alcanzó su mayor popularidad.

Finalmente, recordó que rechazó la invitación para participar en el largometraje debido a su cercanía con Mónica Santa María, cuyo fallecimiento en 1994 fue catalogado como suicidio tras las investigaciones correspondientes.

¿Qué dijo Almendra Gomelsky sobre 'Sube a mi nube'?

En agosto de 2024, Almendra Gomelsky criticó la realización de Sube a mi nube ya que la trama que aborda la trágica muerte de su excompañera de Nubeluz, Mónica Santa María.

"Hay muchos sentimientos encontrados porque no están tocando lo más bonito de la nube, sino lo más triste y feo", señaló. Según la exdalina, la producción cinematográfica -que se estrenó en septiembre de ese año- parecía centrarse solo en los aspectos más tristes y oscuros de la época dorada del recordado programa infantil.

Según Trome, Almendra también hizo un llamado para que la película explore temas importantes como la depresión, pero de manera constructiva.

"Espero que el enfoque sea para poner en el tapete que hay un tema importante como la depresión en los jóvenes, que sea una película que pueda ayudar a la gente", dijo en ese entonces.