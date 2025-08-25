'Los Roses': fecha de estreno, reparto, tráiler y todo sobre la nueva película con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch

Te contamos todo lo que debes saber sobre Los Roses: Su elenco, la trama, las primeras críticas y los detalles que la convierten en uno de los estrenos más esperados del año.

Todo se vale cuando el amor se convierte en una guerra. Así lo plantea Los Roses, la nueva película dirigida por Jay Roach, recordado por comedias como Austin Powers, Borat y La familia de mi novia. El filme, protagonizado por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, llega a los cines peruanos este jueves 28 de agosto.

La cinta es una nueva adaptación de la novela The War of the Roses (1981) de Warren Adler. La historia ya había sido llevada al cine en 1989 por Danny DeVito con Michael Douglas y Kathleen Turner como protagonistas. Más de tres décadas después, los Roses regresan con un renovado elenco y una mirada actual.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre Los Roses...

¿De qué trata Los Roses?

Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch) parecen tenerlo todo: carreras exitosas, un matrimonio sólido e hijos ejemplares. Sin embargo, tras esa fachada perfecta se esconde una crisis inminente. Cuando la carrera de Theo empieza a desmoronarse mientras las ambiciones de Ivy crecen, la relación se convierte en un campo de batalla marcado por la competencia y el resentimiento.

¿Quiénes actúan en Los Roses?

El elenco principal está conformado por:

Benedict Cumberbatch como Theo Rose

como Theo Rose Olivia Colman como Ivy Rose

como Ivy Rose Andy Samberg como Barry

como Barry Kate McKinnon como Amy

como Amy Allison Janney como Eleanor

como Eleanor Belinda Bromilow como Janice

como Janice Sunita Mani como Jane

como Jane Ncuti Gatwa como Jeffrey

como Jeffrey Jamie Demetriou como Rory

como Rory Zoë Chao como Sally

como Sally Hala Finley

Akie Kotabe

¿Qué dicen las primeras críticas sobre Los Roses?

Las primeras reseñas han sido mixtas. En Rotten Tomatoes, Los Roses registra un 66% de aprobación con base en 32 críticas, mientras que en Metacritic obtuvo 59/100, lo que indica una recepción “mixta o promedio”.

Mientras Caryn James (BBC) y David Rooney (The Hollywood Reporter) destacan las actuaciones de Colman y Cumberbatch, además de la química entre ambos, Peter Bradshaw (The Guardian) señala que la película ofrece “un acabado brillante, al estilo de Nancy Meyers, pero evita adentrarse en la reconocible tragicomedia de un mal matrimonio”.

¿Cuándo se estrena Los Roses?

La película se estrena en cines de Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 28 de agosto de 2025, y llegará a salas en Estados Unidos y Canadá al día siguiente.

Mira el tráiler de Los Roses a continuación...

