'Los Roses': fecha de estreno, reparto, tráiler y todo sobre la nueva película con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch

'Los Roses' (2025)
'Los Roses' (2025) | Fuente: Searchlight Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Te contamos todo lo que debes saber sobre Los Roses: Su elenco, la trama, las primeras críticas y los detalles que la convierten en uno de los estrenos más esperados del año.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo se vale cuando el amor se convierte en una guerra. Así lo plantea Los Roses, la nueva película dirigida por Jay Roach, recordado por comedias como Austin Powers, Borat y La familia de mi novia. El filme, protagonizado por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, llega a los cines peruanos este jueves 28 de agosto.

La cinta es una nueva adaptación de la novela The War of the Roses (1981) de Warren Adler. La historia ya había sido llevada al cine en 1989 por Danny DeVito con Michael Douglas y Kathleen Turner como protagonistas. Más de tres décadas después, los Roses regresan con un renovado elenco y una mirada actual.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre Los Roses...

'Los Roses' (2025)

'Los Roses' (2025)Fuente: Searchlight Pictures

¿De qué trata Los Roses?

Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch) parecen tenerlo todo: carreras exitosas, un matrimonio sólido e hijos ejemplares. Sin embargo, tras esa fachada perfecta se esconde una crisis inminente. Cuando la carrera de Theo empieza a desmoronarse mientras las ambiciones de Ivy crecen, la relación se convierte en un campo de batalla marcado por la competencia y el resentimiento.

'Los Roses' (2025)

'Los Roses' (2025)Fuente: Searchlight Pictures

¿Quiénes actúan en Los Roses?

El elenco principal está conformado por:

  • Benedict Cumberbatch como Theo Rose
  • Olivia Colman como Ivy Rose
  • Andy Samberg como Barry
  • Kate McKinnon como Amy
  • Allison Janney como Eleanor
  • Belinda Bromilow como Janice
  • Sunita Mani como Jane
  • Ncuti Gatwa como Jeffrey
  • Jamie Demetriou como Rory
  • Zoë Chao como Sally
  • Hala Finley
  • Akie Kotabe
'Los Roses' (2025)

'Los Roses' (2025)Fuente: Searchlight Pictures

¿Qué dicen las primeras críticas sobre Los Roses?

Las primeras reseñas han sido mixtas. En Rotten Tomatoes, Los Roses registra un 66% de aprobación con base en 32 críticas, mientras que en Metacritic obtuvo 59/100, lo que indica una recepción “mixta o promedio”.

Mientras Caryn James (BBC) y David Rooney (The Hollywood Reporter) destacan las actuaciones de Colman y Cumberbatch, además de la química entre ambos, Peter Bradshaw (The Guardian) señala que la película ofrece “un acabado brillante, al estilo de Nancy Meyers, pero evita adentrarse en la reconocible tragicomedia de un mal matrimonio”.

'Los Roses' (2025)

'Los Roses' (2025)Fuente: Searchlight Pictures

¿Cuándo se estrena Los Roses?

La película se estrena en cines de Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 28 de agosto de 2025, y llegará a salas en Estados Unidos y Canadá al día siguiente.

Mira el tráiler de Los Roses a continuación...

Tags
Los Roses Olivia Colman Benedict Cumberbatch

