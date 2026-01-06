Últimas Noticias
'The Housemaid' tendrá secuela: todo lo que sabemos sobre la nueva película con Sydney Sweeney

'The Housemaid' aborda la relación entre una empleada doméstica y la mujer para la que trabaja, una convivencia que, desde sus primeras escenas, revela una dinámica mucho más compleja de lo que aparenta.
Agencia EFE

·

El estudio Lionsgate se encargará del desarrollo de este proyecto, cuya primera adaptación cinematográfica se ha convertido en un éxito navideño, con más de 133 millones de dólares recaudados en taquilla mundial.

El filme de suspenso The Housemaid, protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried y basado en la exitosa novela homónima de Freida McFadden, tendrá una secuela en el cine que contará con el regreso de la estrella de Euphoria como productora ejecutiva.

La actriz estadounidense ya firmó para participar en la producción de esta película, titulada The Housemaid's Secret y basada en la segunda novela de la saga creada por McFadden.

Por el momento se desconoce si tanto Sweeney como Seyfried volverán a sus papeles de Millie Calloway y Nina Wincherster, así como su fecha de estreno, informó este martes Deadline.

The Housemaid, un éxito taquillero

El estudio Lionsgate se encargará del desarrollo de este proyecto, cuya primera adaptación cinematográfica se ha convertido en un éxito navideño, con más de 75 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y 133 millones en taquilla mundial.

Dirigida y producida por Paul Feig, la película relata el intento de escape de su pasado de Millie, una joven que acepta un trabajo como empleada doméstica interna para los adinerados Nina y Andrew Winchester (Brandon Sklenar).

Lo que comienza como un trabajo soñado se convierte en algo mucho más peligroso cuando descubre que el hogar esconde oscuros secretos.

