El popular youtuber Luisito Comunica confirmó que será nuevamente la voz para latinoamérica del famoso erizo supersónico de SEGA, en la segunda parte de la película "Sonic: The Hedgehog".

A través de sus redes sociales, el influencer mexicano dijo sentirse emocionado de volver a interpretar a uno de los personajes más icónicos de los videojuegos. El anuncio también fue celebrado por sus seguidores, quienes lo felicitaron y desearon buena suerte en esta nueva experiencia cinematográfica.

"Confirmado ¡Voy a ser nuevamente la voz de Sonic para la nueva película! No saben la emoción que me da. Mañana será la premiere mundial del tráiler, y está DEMASIADO cool Cara sonriente con ojos en forma de corazónErizo #Sonic2LaPelicula”, escribió





CRÍTICAS A SU DOBLAJE



En una entrevista para Publimetro México, con motivo del estreno de la primera parte de la cinta, el famoso youtuber aseguró que su voz aportó personalidad al personaje. Cabe resaltar que un grupo de fanáticos no estuvieron de acuerdo con que él sea la voz de Sonic en la película.

“Creo que mi voz le aportó personalidad al personaje, porque Sonic es muy burlón, sarcástico y juguetón. Me gusta pensar que le di eso con mi tono de voz”, comentó Luisito, quien cuenta con más de 37 millones de suscriptores en YouTube.

Sobre las críticas, el influencer consideró que veía venir las reacciones de los fans de Sonic. Sin embargo, este trabajo significó una oportunidad para él, ya que pudo dar su mayor esfuerzo al entrar al mundo del doblaje.

FECHA DE ESTRENO

SEGA y Paramount han publicado la primera imagen oficial de Sonic 2, la película. Un póster en el que el propio personaje comparte protagonismo con un Jim Carey como el Dr. Eggman. El estreno de la cinta está programado para el 8 de abril de 2022, por lo pronto el lanzamiento del primer traíler será el próximo 9 de diciembre.

