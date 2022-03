Evan Rachel Wood interpretará a Madonna en la cinta 'Weird: The Al Yankovic Story' | Fuente: AFP

Más actores se unieron al reparto de "Weird: The Al Yankovic Story", la nueva película protagonizada por Daniel Radcliffe ('Harry Potter'), basada en la prolífica carrera del galardonado músico e icono de la cultura pop, Al Yankovic.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra la nominada al Globo de Oro, Evan Rachel Wood ('Allure'), quien interpretará a la "Reina del pop" Madonna. A través de las redes sociales, la actriz publicó la primera imagen caracterizando a Madonna con su característico look de los años 80.

La estrella de la música todavía no se ha referido al fichaje de Evan Rachel Wood, pese a que es conocida su sensibilidad ante los intentos de representarla en el cine. "¡El secreto ha salido a la luz! Me estoy divirtiendo muchísimo interpretando a la icónica Madonna en 'Weird: The Al Yankovic Story' con Daniel Radcliffe", escribió la actriz en Instagram.





MÁS ACTORES CONFIRMADOS



Sobre el resto del elenco, los actores Rainn Wilson ('The Office'), Julianne Nicholson ('Mare of Easttown') y Toby Huss ('Halt and Catch Fire') han sido elegidos para los papeles respectivos del locutor de radio Dr. Demento, Mary Yankovic y Nick Yankovic.

'Weird: The Al Yankovic Story' contará con la dirección y la producción ejecutiva de Eric Appel, a su vez Al Yankovic ha colaborado en el guion y es uno de los productores de la película, junto al sello Funny Or Die!.

Yankovic ganó fama en Estados Unidos por sus parodias musicales de célebres himnos de la música popular. Uno de ellos, fue "Like a Virgin", que convirtió en "Like a Surgeon" (Como un cirujano). Lejos de molestarse, Madonna le dio su personal beneplácito al cómico.

