Mads Mikkelsen consideró que Johnny Depp podría volver a 'Animales Fantásticos' | Fuente: Warner Bros.

Johnny Depp encarnó a Gellert Grindelwald en "Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos", lo mismo hizo en la secuela "Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald". El actor ya había sido confirmado para participar en la tercera parte, "Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore", pero Warner Bros. le pidió su renuncia debido a la batalla legal por difamación que enfrentó con su exesposa, Amber Heard.

Su lugar fue ocupado por el actor Mads Mikkelsen, quien interpretó a Grindelwald en "Los Secretos de Dumbledore". Ahora que la situación legal de Depp ha cambiado tras el veredicto del juicio mediático, Mikkelsen ha deslizado la idea del posible regreso de Johnny en caso que se confirme la cuarta entrega de la saga Animales Fantásticos.

¿Johnny Depp regresará a Animales Fantásticos?

En una reciente entrevista con Deadline, el actor Mads Mikkelsen admitió que "fue muy intimidante" reemplazar a su colega, porque sería "un suicidio creativo" copiarlo. En ese sentido, el intérprete indicó que Johnny Depp podría retomar su icónico personaje en la saga.

"Bueno, ahora el curso ha cambiado - salió beneficiado en la demanda por el caso de difamación - así que veamos si regresa. Él podría [regresar]. Soy un gran admirador de Johnny. Creo que es un actor increíble, creo que hizo un trabajo fantástico", indicó al citado medio.

"Habiendo dicho eso, no podría copiarlo. No había forma de que pudiera simplemente copiarlo, porque es mucho de él. Sería un suicidio creativo. Tuvimos que pensar en algo más, algo que fuera mío, y construir un puente entre él y yo. Entonces, sí, fue intimidante. Sus fans eran muy, muy dulces, pero también muy tercos. No interactué demasiado con ellos, pero pude entender por qué les rompieron el corazón", agregó.

Nuevos proyectos de Johnny Depp

Mientras se contempla una posible vuelta de Johnny Depp a la franquicia de 'Animales Fantásticos', el actor ya tiene otros proyectos en marcha. El actor realizará un largometraje llamado Modigliani, un drama biográfico basado en la figura del pintor italiano Amedeo Modigliani. Por otra parte, también integrará el elenco del film 'Jeanne du Barry', donde interpretará al rey Luis XV de Francia.

El proyecto estará a cargo de la cineasta francesa Maïwenn Le Besco, y empezó a rodarse el pasado 26 de julio en locaciones históricas como el Palacio de Versalles, en Francia. La primera imagen de Johnny Depp como rey se ha vuelto tendencia, pues marca el regreso de la estrella de Hollywood luego de tres años alejado de los proyectos cinematográficos.



Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.