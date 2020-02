El actor que encarna a 'Hulk' criticó también la cantidad de C02 que genera la gente con dinero. | Fuente: AFP

Mark Ruffalo, actor que interpreta al superhéroe 'Hulk', fue muy crítico con la falta de representación de mujeres y de la comunidad LGTB en Hollywood. Además, fue bastante explicíto en cuanto a las medidas que se deberían de tomar en cuanto al cambio climático.

En entrevista con The Independant, el actor de 50 años señaló, además, que absolutamente todos estamos involucrados en la contaminación ambiental. "Los actores no deberían estar volando en jets privados. No tenemos que hacer eso. Va a tomar un poco de sacrificio, todos tenemos que estar un poco incómodos. Ya no puedes pensar 'se trata solo de mí'. Tienes que ver que tiene impacto en todas las demás direcciones", refiirió.

Ruffalo precisó que Hollywood se ha caracterizado por ser un sector que solo ha contratado ciertos tipos de actores, muchos de ellos blancos y que este punto, muy criticable, no va a cambios mientras que sean los mismos actores quienes no tengan las ganas de hacerlo.

"Estos son cien años de cierta cultura. Una que comenzó con menospreciar a los nativos americanos en el cine y convertirlos en villanos durante años (...) y luego una cultura homogénea de supremacía blanca. Y hasta que comencemos, conscientemente como una industria entera, haciendo esos cambios, que incluyen actores que también dicen: 'Oye, necesitamos diversidad en nuestros sets', no va a cambiar", precisó.

Representación LGTB

Al ser consultado sobre la representación de la comunidad LGTB en las películas de Marvel, Ruffalo precisó que aún hay directores de cine que pelean para que ello suceda. Tal es el caso del cineasta Kevin Feige, quien ha dirigido "Capitana Marvel" y "Pantera Negra".

Ruffalo cuenta que cuando empezarón a rodar Avengers en 2012, Feige le comentó que iba a presentarle a Disney las alternativas de también contar con distintos tipos de superhéroes.

"Él cambió todo el universo Marvel. Ahora tenemos un superhéroe gay en camino, tenemos superhéroes negros, tenemos superhéroes femeninos: Scarlett Johansson tiene su película en el mercado, tenemos la Capitana Marvel, que están haciendo She-Hulk a continuación. Ningún otro estudio es tan inclusivo en ese nivel", señaló.