Mark Ruffalo dio vida a Hulk en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

El actor Mark Ruffalo sostuvo algo que los fans de Star Wars podrían considerar polémico: que las producciones del universo Marvel, donde él interpreta a Hulk, tienen más por ofrecer que la saga de ciencia ficción creada por George Lucas.

Actualmente, el actor que da vida a Bruce Banner se encuentra promocionando la serie 'She-Hulk: Defensora de los héroes', donde vuelve a su papel del superhéroe grande y verde. Y es en medio de este contexto que manifestó que el UCM ofrece algo nuevo a diferencia de Star Wars.

"Entiendo que estas cosas siguen su curso y luego aparece algo más. Pero lo que Marvel ha hecho bien es que, dentro del UCM, tal como lo hacen con los cómics, permiten que un director o un actor recreen cada pieza a su propio estilo, a su semejanza", dijo Mark Ruffalo.

Según el intérprete de 54 años, Marvel "generalmente les permite" a directores y elenco "llevar eso al material". Eso, opinó, no suele ocurrir con la franquicia de los jedis. "Si miras Star Wars, prácticamente obtendrás cada vez la misma versión de Star Wars", indicó.

La serie 'She-Hulk: Defensora de los héroes' se estrenará el jueves 18 de agosto por Disney+, plataforma en la que también está disponible todas las películas de Star Wars, además de series como la más reciente 'Obi-Wan Kenobi'.

Los villanos de 'She-Hulk': Titania y Abominación

En el primer avance de 'She-Hulk: Defensora de los héroes' se pudo ver a quienes sería los villanos de la serie. El primero es Abominación, interpretado por Tim Roth, quien apareció por primera vez en 'The Incredible Hulk' (2008) y más adelante en 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'.

La segunda, a quien no se le vio tan claro, es Titania, la archienemiga de She-Hulk en los cómics. Ella será interpretada por la inglesa Jameela Jamil.

En el tráiler también se vio a Walters/She-Hulk lidiando con sus nuevos poderes. Sin embargo, no podrá huir de eso, ya que inevitablemente se hará famosa y la prensa comenzará a perseguirla. Afortunadamente, su transformación esconde su verdadera identidad.

Algo que parece que caracterizará a la serie, además de mucha acción, será el humor. En diferentes pasajes, sobre todos en los que aparece Bruce Banner (Mark Ruffalo) o su mejor amiga, Jennifer Walters se muestra como una persona irónica, y de buen temperamento. “No soy una superheroína. Eso es para multimillonarios y narcisistas y huérfanos adultos por alguna razón”, dice en tono de broma.

