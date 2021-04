Mark Ruffalo ganó el premio a mejor actor en una miniserie o película para televisión en los SAG Awards 2021. | Fuente: Captura de pantalla / Twitter

Mark Ruffalo sumó su tercer premio de los SAG Awards 2021, la gala organizada por el Sindicato de Actores, en la categoría de actor masculino en una miniserie o película para televisión. Este galardón lo consiguió gracias a su doble rol en la miniserie "I Know This Much Is True" de HBO.

Así, el actor que da vida a Hulk en las cintas de Marvel se impuso ante sus colegas nominados, entre quienes se encontraban Hugh Grant, Ethan Hawke, Bill Camp y Daveed Diggs. Al recibir su premio, desde su hogar, el intérprete dijo que esto significa un "logro de la corona" en su trayectoria.

"La actuación no ocurre en el vacío. Ocurre entre personas en un lugar mágico, creado por un director como Derek Cianfrance y un escritor como Wally Lamb", señaló Mark Ruffalo al aceptar su galardón. Y, seguidamente, se refirió a la enfermedad mental, tema de la miniserie.

"La enfermedad mental es algo real y creo que es realmente importante que seamos honestos y abiertos al respecto y que no tengamos miedo ni vergüenza. Así que muchas gracias", indicó.

El reto de interpretar un doble papel

En "I Know This Much Is True", Mark Ruffalo encarna a los gemelos Dominick y Thomas Birdsey. Este último padece de esquizofrenia y se encuentra internado en un manicomio del cual su hermano intenta sacarlo a lo largo de la miniserie.

La transformación física a la que se sometió el actor sin duda influyó en el premio que recibió este 4 de abril en los SAG Awards 2021. Para interpretar a Dominick, debió perder 9 kg y, para darle vida a Thomas después, tuvo que ganar más de 13 kg.

"No queríamos que fuera como si yo corriera, me pusiera una peluca e hiciera la misma escena el mismo día", dijo Mark Ruffalo en una conferencia de prensa del año pasado. "Así que nos tomamos seis semanas libres para separar realmente a estos dos tipos", agregó.

A sus 53 años, Ruffalo suma tres premios de los SAG Awards en su carrera. El primero lo ganó por "The Normal Heart", en el 2015, y el segundo por su papel en la cinta "Spotlight", en el 2016.

