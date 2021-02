Los nominados a los SAG Awards 2021. | Fuente: Netflix

La temporada de premios calienta motores. A un día de darse a conocer las candidaturas a los Globos de Oro 2021, el Sindicato de Actores reveló a los nominados de su nueva edición.

A través de Instagram, y tras superar unos errores técnicos, Lily Collins y Daveed Diggs anunciaron a los intérpretes en competencia a los SAG Awards 2021. Los ganadores se conocerán el 4 de abril en una gala digital debido a la pandemia.

En la categoría de cine, las candidaturas están divididas entre "La madre del blues", "Minari", "Trial of the Chicago 7" y "Da 5 Bloods", con tres cada uno.

En el apartado de televisión destacan dos claras favoritas: "The Crown" y "Schitt's Creek", con 5 nominaciones cada una por las que no pelearán, ya que una pertenece a drama y otra a comedia.

Mira la lista completa de nominados a los SAG Awards 2021.

CINE

Mejor Actor Protagonista

Chadwick Boseman ("La madre del blues").

Anthony Hopkins ("The Father").

Gary Oldman ("Mank").

Steven Yeun ("Minari)".

Riz Ahmed ("Sound of Metal").

Mejor Actriz Protagonista

Amy Adams ("Hillbilly Elegy").

Viola Davis ("La madre del blues").

Vanessa Kirby ("Fragmentos de una mujer”).

Frances McDormand (“Nomadland”).

Carey Mulligan (“Promising Young Woman”).

Mejor Actor Secundario

Chadwick Boseman ("Da 5 Bloods").

Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”).

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”).

Jared Leto (“The Little Things”).

Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”).

Mejor Actriz Secundaria

Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”).

Glenn Close (“Hillbilly Elegy”).

Olivia Colman (“The Father”).

Youn Yuh-Jung (“Minari”).

Helena Zengel (“News of the World”).

Mejor Reparto de una Película

“Da 5 Bloods”.

“La madre del blues”.

“Minari”.

“One Night In Miami”.

“Trial of the Chicago 7”.

TELEVISIÓN

Mejor Actor en una Serie Dramática

Jason Bateman (“Ozark”)

Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Josh O’Connor (“The Crown”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Regé-Jean Page (“Bridgerton”)

Mejor Actriz en una Serie Dramática

Gillian Anderson (“The Crown”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Emma Corrin (“The Crown”)

Julia Garner (“Ozark”)

Laura Linney (“Ozark”)

Mejor Reparto de una Serie Dramática

"The Crown".

"Better Call Saul".

"Bridgerton".

"Ozark".

"Lovecraft Country".

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Nicholas Hoult (“The Great”)

Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Ramy Youssef (“Ramy”)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Linda Cardellini (“Dead to Me”)

Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)

Annie Murphy (“Schitt’s Creek”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Mejor Reparto de una Serie de Comedia

“Dead to Me”.

“The Flight Attendant”.

“The Great”.

“Ted Lasso”.

"Schitt's Creek".

Mejor Actor en una miniserie o película para TV

Bill Camp (“Gambito de dama”)

Daveed Diggs (“Hamilton”)

Hugh Grant (“The Undoing”)

Ethan Hawke (“The Good Lord Bird”)

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Mejor Actriz en una miniserie o película para TV

Cate Blanchett (“Mrs. America”)Michaela Coel (“I May Destroy You”)

Nicole Kidman (“The Undoing”)

Anya Taylor-Joy (“Gambito de dama”)

Kerry Washington (“Little Fires Everywhere”)