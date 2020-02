Tras "The Irishman", Martin Scorsese prepara su próxima película que será protagonizada por Leo DiCaprio y Robert De Niro. | Fuente: EFE

Luego de conquistar a la crítica y obtener premios y nominaciones con “The Irishman”, Martin Scorsese se mantiene en pleno trabajo creativo y prepara una nueva cinta, titulada “Killers of the Flower Moon”, cuyo desarrollo se encuentra en marcha desde hace un tiempo.

Así lo confesó a la revista Cahiers du Cinema, donde dio más detalls sobre esta película, que tendrá lugar a inicios de la década de 1920. “Creemos que es un western”, señaló el afamado director.

“Ocurre entre 1921 y 1922 en Oklahoma. Son, ciertamente, vaqueros, pero tienen carros y también caballos”, dijo Scorsese sobre “Killers of the Flower Moon”, que trata, principalmente, de los Osage, “una tribu india” que debió lidiar con un territorio difícil, pues allí había pozos petroleros que los obligaron a enfrentarse a la rapacidad del “hombre blanco, el europeo”.

Robert De Niro y Leonardo DiCaprio volverán a colaborar con Martin Scorsese en su próxima película. | Fuente: AFP

“Allí, el inframundo tenía tanto control sobre todo que era más probable que fuera a la cárcel por matar a un perro que por matar a un indio”, añadió el director de “Goodfellas”.

Este filme, además, juntará a Scorsese con dos actores con quienes colaboró en antiguos proyectos cinematográficos. Son Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, quienes han protagonizado películas del laureado director como “Wolf of Wall Street” y “The Irishman”, respectivamente.

Aunque no se ha anunciado oficialmente una fecha de estreno, se prevé que "Killers of the Flower Moon" llegue a la cartelera en el 2021.