Scorsese revive el icónico cine gánster con "The Irishman", protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro. | Fuente: Netflix

Las películas basadas en hechos reales suelen ser blanco de críticas por su falta de precisión histórica, como también por tomarse licencias creativas. "The Irishman", el nuevo filme de Martin Scorsese, no ha sido ajeno a los comentarios que tachan a la cinta de ser "un relato falso". Su protagonista, Robert De Niro, no ha dudado en defender férreamente la ficción.

El guion de "The Irishman", escrito por Steven Zaillian, está basado en la biografía "Jimmy Hoffa: Caso cerrado". En el libro, el autor Charles Brandt se entrevistó con el exmafioso Frank Sheeran, que interpreta De Niro en la película de Netflix. Este afirmó haber asesinado a Hoffa, disparándole dos veces en la parte posterior de la cabeza, cometiendo el crimen en una casa situada en el noroeste de Detroit.

Esta versión ha sido completamente rechazada tanto por los miembros del FBI, que participaron en la investigación, como por los periodistas que cubrieron el suceso. Ambos han negado categóricamente la confesión de Sheeran y han mostrado su rechazo a que la película muestre esta versión.

Dan Moldea, periodista y experto en el caso Jimmy Hoffa, declaró en una entrevista a "The Daily Beast", que tuvo un desacuerdo personal con Robert De Niro durante un evento en Washington D.C., advirtiéndole de que rechazase participar en la película por su "faltar de rigor histórico". Realmente, el cadáver de Hoffa nunca ha sido encontrado y no se hallaron restos de sangre en la casa donde Sheeran dijo haberlo matado.

"The Irishman" ya se encuentra disponible en Netflix. | Fuente: Netflix

INTERCAMBIO DE OPINIONES

"Dan es un escritor muy respetado. Lo conocí en Washington D.C. por un asunto de escritores, en el que se reúnen todos los años. Dijo que nos estaban engañando, pero a mí no me tomaron el pelo", declaró De Niro en una entrevista para Indiewire. "Él es una autoridad sobre el caso Hoffa y también en temas semejantes, no tengo ningún problema con las personas con las que estoy en desacuerdo", explicó el actor de la cinta de Netflix.

"Como dice Scorsese, no estamos diciendo que estemos contando una historia real, sino que estamos narrando nuestra historia, es lo que creo", continuaba el ganador del Oscar. "Sé una cosa, todo lo que dijo Frank, las descripciones de los lugares en los que estuvo, la forma en la que lo describió, todo eso es real", detallaba el protagonista de "Taxi Driver".

Más allá de polémicas, si en algo parecen estar de acuerdo la prensa y el público que ha visto la cinta, es que "The Irishman" es una nueva joya cinematográfica firmada por el gran Martin Scorsese. Después de un breve paso en cartelera, el filme se encuentra disponible en Netflix. (Europa Press)