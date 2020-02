"The Irishman", de Martin Scorsese, obtuvo diez nominaciones al Oscar, pero no logró llevarse ninguna estatuilla. | Fuente: IMDB

Aplaudida por la crítica internacional, ganadora de algunos premios importantes como el Círculo de Críticos de Cine y la National Board of Review, “The Irishman”, la última película de Martin Scorsese, producida por Netflix, fue desluciéndose en la temporada de premios al punto de que su inicial brillo como la favorita en los Oscar 2020 se convirtió en una sombra.

Para el crítico Raúl Ortiz Mory, el recorrido hacia la obtención de un Oscar comienza apuntalándose desde los Globos de Oro, seguido de los premios de los sindicatos y, finalmente, los Bafta. “Cuando nominaron, todos dijeron que era un duelo de titanes entre Tarantino y Scorsese, y si ganaba cualquiera de las dos películas, todo iba a estar bien”, señaló.

Sin embargo, a medida que sucedían las galas cinematográficas, “The Irishman” no lograba sacudirse de su calidad de nominada. Y no fueron pocas las oportunidades que tuvo, pues candidateó con cinco categorías en los Globos de Oro, diez en los Premios Bafta, cuatro en los SAG Awards y 14 en los Critics’ Choice Award (donde solo obtuvo un galardón a mejor reparto actoral).

LA ACADEMIA CONTRA NETFLIX

Frente a cintas como “1917”, “Once Upon a Time In Hollywood”, “Parasite”, “Little Women”, “Ford v Ferrari” y “Joker”, ¿cuántas oportunidades tuvo la historia protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino de llevarse el título a Mejor Película? ¿Por qué de las 10 nominaciones en los premios de la Academia no logró llevarse ninguna estatuilla?

De acuerdo con Ortiz Mory, su mala fortuna estaba echada desde que la plataforma de streaming se hiciera cargo de su producción. “Es una película de Netflix y todavía la Academia y los grandes festivales —Cannes, Berlín, Venecia, Toronto y Rotterdam— tienen resistencia a estas cintas. Eso no le gusta a la Academia, es muy tradicionalista, y, para mí, esa es la principal razón por la que se le dio la espalda a ‘The Irishman’”, indicó.

Para el crítico, incluso las nominaciones que recibió “The Irishman” resultaron insuficientes. ¿Cómo explicar, pues, la omisión de Robert De Niro, quien, tras dar vida a uno de sus papeles más notables en los últimos años, no alcanzó a ser candidato en la categoría que elevó a Joaquin Phoenix y su rol como Arthur Fleck al pedestal de Mejor Actor?

Con una trayectoria de más de 50 años, Martin Scorsese ha ganado solo un Oscar por "The Departed", en el 2006. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Kevin Winter

EL CREPÚSCULO DE LA MAFIA

El crítico Claudio Cordero, sin embargo, apuntó que la cinta sobre el tridente Frank Sheeran, Jimmy Hoffa y Russell Bufalino no tuvo tan mala racha. “Igual es una película que ha ganado varios premios, algunos de los más importantes le dieron lo suyo a Scorsese y ‘The Irishman’, y ha estado presente en las principales premiaciones”, señaló.

Al contrario de Ortiz Mory, Cordero afirmó que, aun si Columbia u otra gran productora realizaba lo último de Scorsese, el filme tampoco habría obtenido los galardones que se esperaba. “Scorsese hace películas que son muy admiradas, tiene mucha gente que las valora, pero no suelen generar un consenso inmediato en todo el mundo. Es hasta predecible lo que ha pasado”, manifestó.

En esa línea, aseveró que, históricamente, el director de 78 años no es de los favoritos en la Academia hollywoodense. “‘Casino’ es una película que cuando se estrenó solo tuvo una nominación a mejor actriz. En tantos años de carrera y con tantos clásicos, Scorsese solo ha ganado el Oscar una vez”, puntualizó.

En ese sentido, que “The Irishman” no haya logrado ninguna estatuilla responde a que es “una película muy oscura para los gustos ya no de la crítica, sino para darle un Oscar, o un Globo de Oro, o un Bafta”. “Es demasiado crepuscular y fuera de moda, entonces despierta más respeto que verdadero entusiasmo”, sostuvo.