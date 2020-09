Es oficial. "Black Widow" se estrenará en el 2021, según el nuevo calendario de Disney. | Fuente: Marvel Studios

No habrá “Black Widow” este año. Disney ha vuelto a reprogramar su calendario de estrenos, entre los cuales se encuentran las esperadas películas de Marvel Studios. En plena pandemia de COVID-19, gran mayoría de los cines en el mundo continúan cerrados, por lo que, los lanzamientos de películas se centran en algunos países y las cifras no han sido favorables.

“Tenet”, de Christopher Nolan, fue el experimento desde Warner Bros. para evaluar los resultados de un estreno durante la pandemia. Según los reportes, estos han sido lo suficientemente desalentadores para que Disney decidiera retrasar nuevamente la proyección de sus filmes.

De acuerdo a Variety, la película “Black Widow” –protagonizada por Scarlett Johansson‑ se moverá del próximo 6 de noviembre hasta el siguiente año. Es decir, pese a que se contemplaba su estreno muy pronto, finalmente la compañía de entretenimiento decidió que llegará el 7 de mayo del 2021.

Sin duda, esto es un golpe duro para Marvel Studios, porque es la cinta que continuaría con el calendario de marca UCM para este año. Por otro lado, el otro esperado estreno afectado es el de “Eternos”, la cinta que presentará al nuevo equipo de superhéroes que serán una suerte de nuevos Avengers. De febrero del 2021 se aplaza hasta el 5 de noviembre.

Mientras tanto, “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings” se lanzará entre ambas: su fecha será el 9 de julio del 2021. Su retraso ocurre por un par de meses, luego de que se anunciara que sería proyectada en mayo de ese mismo año. Ninguna de las cintas está contemplada para un estreno digital a través de Disney+, a pesar del previo lanzamiento de “Mulan” vía este medio.

“WANDAVISION” SALVARÁ EL AÑO

Por el momento, el único estreno de Marvel Studios se dará gracias a “WandaVision”, la próxima serie con Elizabeth Olsen y Paul Bettany para la plataforma digital. Mientras que “The Falcon and the Winter Soldier” se aplazó, debido a que no se ha culminado con el rodaje por la COVID-19.

