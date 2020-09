"She-Hulk" será protagonizada por la actriz canadiense Tatiana Maslany. | Fuente: Marvel Comics/AFP

“She-Hulk” encontró a su protagonista. La serie exclusiva de Disney+ escogió a Tatiana Maslany, ganadora del Emmy, como la actriz principal en esta nueva ficción que también involucra al recordado Hulk. El actor Mark Ruffalo dio la bienvenida a la canadiense en su introducción al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Según reportó Deadline, Maslany será la encargada de dar vida a Jennifer Walters, más conocida como She-Hulk o Hulka. Dicha ficción forma parte de la larga lista de proyectos desarrollados por Marvel Studios para Disney+, la plataforma digital que también albergará a “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

La adaptación televisiva “She-Hulk” tendrá a Jessica Gao (“Rick and Morty”) como showrunner, mientras que se seleccionó a Kat Coiro –destacada por sus trabajos en “Brooklyn 99”, “It’s Always Sunny In Philadelphia”– como directora del episodio piloto y otros más que no se han especificado.

"Bienvenida a la familia", escribió Mark Ruffalo tras compartir el artículo que confirma la participación de Tatiana Maslany en la serie de Disney+.

Por el momento, la ficción no cuenta con una fecha de estreno o más detalles sobre la trama. Unos meses atrás, Ruffalo no descartó que Hulk pueda tener un cameo en la serie, pero esto no ha sido confirmado por la propia Marvel Studios.

¿QUIÉN ES TATIANA MASLANY?

Tatiana Maslany es una artista canadiense, de 34 años, que ganó popularidad al protagonizar la serie “Orphan Black” donde interpretó a múltiples personajes al ser clones de una misma persona. En cada uno de ellos, se desarrollaron personalidades específicas como si se tratara de actrices diferentes.

Con cinco temporadas estrenadas en Netflix, la producción es considerada como una demostración del gran talento de la estrella televisiva entre los espectadores de Norteamérica. Por este papel ganó el Emmy a Mejor actriz principal en el 2018. En el 2020, fue parte del elenco de “Perry Mason”, drama de HBO.

Entre sus trabajos cinematográficos destacan “Destroyer”, “Stronger”, “Woman in Gold”, “Violet & Daisy”, entre otros.