¡Marvel Studios sigue avanzando con sus películas y series! Este jueves 14 de abril, Kevin Feige ha confirmado que “Doctor Strange and The Multiverse of Madness”, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, culminará su rodaje esta semana en Londres, Reino Unido.

Sin filtraciones de por medio –una verdadera sorpresa por los ya conocidos leaks–, la secuela centrada en Doctor Strange da fin a sus filmaciones. Si bien corrían los rumores de que la producción marcaría su etapa final desde hace unas semanas, ahora el propio presidente de Marvel Studios ha dado a conocer la noticia.

El elenco y Kevin Feige estuvieron presentes en una entrevista a razón de “The Falcon and The Winter Soldier”, serie actualmente en emisión en la plataforma Disney+. No obstante, también hay dudas en torno a otras producciones que continuarán la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Incluso, el productor estadounidense mostró el posible logo que tendrá el filme “Doctor Strange and The Multiverse of Madness” en una gorra que lució frente a la cámara. Míralo aquí:

“Estoy aquí en Londres en el set de ‘Doctor Strange 2’ para nuestra última semana, y Lizzie [Elizabeth Olsen] está aquí después de haber trabajado sin parar desde que terminó ‘WandaVision’ hasta entrar en ‘Doctor Strange 2’”, admitió Kevin Feige con conversación con el programa The Undefeated, de la cadena ESPN.

Doctor Strange y Scarlet Witch en la película

Después del éxito de “WandaVision”, los espectadores esperan reencontrarse con Scarlet Witch por el final abierto que dejó la ficción televisiva. Se había detallado desde el principio que su historia estará conectada con “Doctor Strange and The Multiverse of Madness”, donde volveremos a ver al Hechicero Supremo lidiar con asuntos aun más extraños que en su primera entrega.

La cinta contará con la participación de Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen en su reparto principal, y estará dirigida por Sam Raimi (primera trilogía de “Spider-Man”). Según el calendario oficial de Marvel Studios, su estreno en cines está fijado para el 25 de marzo del 2022.

