"The Falcon and The Winter Soldier" trajo de vuelta a un rehabilitado Bucky Barnes, personaje de Sebastian Stan. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenó su cuarto episodio el pasado viernes y se mostró una escena muy conmovedora para los fans de Bucky Barnes (Sebastian Stan). Si bien puede que el integrante de los Avengers tenga una gran tarea por delante, debido al nuevo Capitán América y los Flag-Smashers en el camino, tal vez también haya pensado en retirarse.

Al final de “Avengers: Endgame” vemos que Steve Rogers obtuvo su mayor sueño: envejecer como una persona normal y pasar el resto de sus días junto a su gran amor Peggy Carter. Sin embargo, el Soldado de invierno no tuvo esa posibilidad, es un hombre viejo encerrado en un cuerpo joven que pasa sus días entre la terapia y la soledad cuando no hay problemas.

¿Bucky Barnes podría morir alguna vez en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)? Desde ahora, su presencia es vital para dar continuidad a la existencia de superhéroes tras el retiro y muerte de otros Avengers, pero Sebastian Stan se arriesga a formular una hipotética muerte para su personaje.

Don't miss episode four of Marvel Studios' Six-Episode Event, The Falcon and The Winter Soldier, now streaming on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/LUqzm2yP7e — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) April 14, 2021

“¿Quieres que te diga cómo va a morir Bucky? Oh Dios, con algo de suerte, a estas alturas va a ocurrir en una cama calientita como un hombre de 200 años con una familia. Esa es su manera ahora. Yo pienso que se lo ha ganado”, comentó el actor estadounidense en una entrevista con el portal Uproxx.

¿Habrá una segunda temporada?

Sebastian Stan también contempla la posibilidad de una segunda temporada para “The Falcon and The Winter Soldier”, junto a su co-protagonista Anthony Mackie. Por otro lado, está la premisa de que la mayoría de series televisivas de Marvel Studios están creadas para tener una sola entrega de episodios y que sus personajes salten a la pantalla grande.

“Mi impresión es que nadie en el estudio ha notado todo el revuelo. Ellos simplemente aman el trabajo. […] Siempre está este pensamiento de aceptar el último filme por lo que es y con la esperanza de que pueda haber una secuela sin tener expectativas, lo cual es muy difícil a ese nivel”, admitió.

Y el intérprete de Bucky Barnes agrega que, hasta la fecha, no está claro si continuarán con más capítulos: “No. No se nos han acercado [a consultarnos]. Te lo digo honestamente, no lo han hecho. Como es lo usual, no sé realmente cuál es el siguiente paso. Nunca lo sabemos. A lo mejor algunas personas lo saben, quizá Robert Downey Jr. lo sabía, pero yo no”.

