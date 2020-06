Mordo volverá en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch. | Fuente: Marvel Studios

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” continuará la historia que dejó un final abierto en la primera película. Como se recuerda, en la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch se mostró una escena postcréditos con Chiwetel Ejiofor. De esta manera, Marvel Studios reveló que sería el próximo villano que se enfrente al hechicero.

Se trata de Karl Mordo, quien fue el amigo de Stephen Strange, pero solo al final demuestra sus verdaderas motivaciones. En los últimos años, el estudio liderado por Kevin Feige ha dado mayor importancia a las entregas de Avengers, así como a la esperada introducción de Capitana Marvel.

Sin embargo, Marvel Studios está listo para abordar ese enfrentamiento entre Doctor Strange y Mordo. ¿Dónde estuvo este último en la batalla contra Thanos? Según contó Chiwetel Ejiofor a Comicbook, “todo será revelado” en la futura secuela dirigida por Sam Raimi.

“Él regresará”, detalló el actor de Marvel. “Estoy muy, muy emocionado por eso. Obviamente, hemos sido interrumpidos porque el mundo entero ha estado en la pandemia, pero espero que hayamos vuelto a la normalidad y continuemos muy pronto, así que estoy muy emocionado por eso”.

“DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS”

Sam Raimi dirigirá “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, después de llevar largas negociaciones con Marvel Studios. Esta no es la primera vez del director en el género de superhéroes, ya que él estuvo detrás de la primera trilogía de Spider-Man, protagonizada por Tobey Maguire.

“Amaba a Doctor Strange cuando era niño, pero siempre estaba después de Spider-Man y Batman para mí, probablemente era el quinto de los grandes personajes de los cómics”, comentó para la prensa especializada a inicios de este año.

Por el momento, todos los proyectos de Marvel Studios se han visto afectados por la COVID-19, y el calendario de próximos estrenos fue actualizado ante los retrasos de rodajes y preproducción.