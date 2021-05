Salma Hayek da vida a Ajak en "Eternos", próxima cinta de Marvel Studios. | Fuente: Marvel Studios

“Eternos” es el siguiente proyecto de Marvel Studios que traerá de vuelta el estilo de equipos de superhéroes, después de la despedida del elenco original en “Avengers: Endgame”. A diferencia de la obra de los hermanos Russo, la película dirigida por la oscarizada Chloé Zhao apela a un reparto diferenciado por etnia y edades.

Salma Hayek interpreta a la poderosa hechicera Ajak, quien originalmente es un hombre en los cómics de Marvel. En una reciente entrevista con Variety, la estrella de cine aseguró que habrá un gran número de personas que se sentirán identificados por este nuevo grupo de personajes diversos en la pantalla grande.

“Creo que mucha gente se verá reflejada y eso es importante, eso es lo que importa. No es diversa por ser diversa. Es la forma en que [Chloé Zhao] eligió a cada uno de nosotros lo que realmente crea una familia para el propósito de los Eternos. Para los efectos de la película, no se siente forzado”, señaló la protagonista de “Frida”.

Al inicio, la reconocida Salma Hayek admitió sentir mucho temor de probarse el traje de Ajak porque es claustrofóbica. No obstante, dejó atrás todas sus inseguridades cuando se vio a sí misma en las filmaciones: “Todo lo que pude ver fue: ‘Dios mío, aquí hay una mujer mexicana con este atuendo y esto realmente está sucediendo’. Y sí, también somos superhéroes”.

“El envejecimiento es hermoso”, opina Chloé Zhao

Chloé Zhao, ganadora del Oscar por “Nomadland” en la ceremonia emitida el pasado 25 de abril, es la mente detrás de “Eternals” y admitió sentirse honrada de que la actriz mexicana forme parte de la próxima cinta de Marvel Studios. En esa misma línea, confiesa que lo que más le gustó del guion fue la diferencia de edades de los protagonistas.

“La discriminación por edad en Hollywood es un tema muy preocupante al que debemos enfrentarnos como artistas”, dijo a Variety. “El envejecimiento es una parte hermosa de la vida que debe celebrarse. Es realmente un honor para nosotros tener a Salma [Hayek] al frente de la familia ‘Eternos’”.

“No puedo aceptar todos los créditos. Cuando [el productor ejecutivo] Nate Moore me mostró por primera vez el borrador [del guion], me impresionó la diversidad de edades de los personajes que reunieron, y fue en gran parte de lo que me emocionara”, agregó la cineasta china-estadounidense.

“Eternos” llegará a los cines el 5 de noviembre de este año.

