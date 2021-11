Richard Madden da vida a Ikaris en "Eternals", la supuesta versión de Superman en la cinta de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

En "Eternals", la nueva cinta de Marvel dirigida por la oscarizada Chlóe Zhao, hay una secuencia en la que un niño señala a Ikaris, uno de los superhéroes de esta ficción, y le dice a su padre: "¡Papá, ese es Superman! ¡Con la capa, y estaba disparando rayos láser por sus ojos!".

Sin embargo, Ikaris, interpretado por Richard Madden, responde: "No llevo capa".

Bastó esta referencia para que las redes sociales explotaran con la siguiente conjetura: ¿es Ikaris el Superman del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)? Al respecto, la cineasta Zhao ofreció una entrevista a Variety en la que dijo: "Asumo la responsabilidad de eso".

Según la ganadora de un Oscar, que también es responsable del guion de "Eternals" junto con Patrick Burleigh, Ryan Firpo y Kaz Firpo, cuando escribieron esa parte, Kevin Feige, director de Marvel Studios, no hizo ninguna corrección. "No creo que haya habido una conversación. En realidad no, excepto que dice: 'Oh, eso es genial'".

"Reinterpretaciones modernas"

La directora recordó, además, que los superhéroes de "Eternals" están inspirados en los mitos griegos y romanos. Angelina Jolie, por ejemplo, encarna a Thena, que deriva de la diosa de la guerra Atenea, mientras que Don Lee, intérprete de Gilgamesh, está inspirado en la "Epopeya de Gilgamesh".

Al tratar de explicar el origen de Ikaris, Chlóe Zhao aseguró: "Estamos jugando con un género que se basa tanto en la mitología, y Superman, por ejemplo, fue creado en los cómics y también por estos brillantes cineastas en el camino: son reinterpretaciones moderans de personajes míticos que existen en diferentes culturas".

De ahí que, para la cineasta que filmó "Nomadland", el superhéroe Ikaris sea producto de "nuestra interpretación". "No significa que no podamos rendir homenaje a la versión realmente icónico que todos hemos llegado a amar y nos ha influido", añadió.

Pero Superman no es el único superhéroe de la casa DC que recibe un homenaje en "Eternals". También está Alfred, el mayodormo de Batman, quien es aludido durante un pasaje de la película.

