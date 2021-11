Angelina Jolie se pronunció sobre la prohibición de "Eternals" en algunos países. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Tolga Akmen

Angelina Jolie criticó a los "ignorantes" que provocaron la prohibición de la película "Eternals" en algunos países por el contenido sexual de la película de superhéroes de Marvel y Disney.

Disney decidió el viernes 5 de noviembre no estrenar "Eternals" en los países del Golfo Pérsico, porque se negó a retirar partes de la trama que entraban en conflicto con las autoridades censoras de la región.

Según The Hollywood Reporter, el estudio se habría negado a cortar una escena de unos pocos segundos en los que se intuye que dos protagonistas (Richard Madden y Gemma Chan) mantienen relaciones sexuales. Los censores también habrían pedido que se eliminaran las intervenciones del superhéroe homosexual Phastos, interpretado por el actor Brian Tyree Henry

La película de superhéroes tenía previsto estrenarse el 11 de noviembre en Arabia Saudí, Catar, Baréin, Omán y Kuwait.

Las duras palabras de Angelina Jolie

"Estoy triste", dijo Angelina Jolie en referencia al público que no podrá ver la película, pero "orgullosa" de que Marvel se negara a eliminar esas escenas.

Durante un encuentro con medios australianos, Jolie, que interpreta a la guerrera Thena, señaló: "No entiendo cómo vivimos en un mundo en el que todavía hay personas que no ven la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y ese amor".

"Quien esté enfadado por eso, se sienta amenazado, no lo apruebe o lo aprecie, es un ignorante", señaló la actriz, según recoge el medio australiano news.com.au.

Según la revista Deadline, "Eternals" ha sido prohibida en Kuwait y Catar porque su argumento, que retrata a una familia de superhéroes enviada por los dioses, es considerado blasfemo.

Y en otros territorios como Líbano y Egipto, la película se estrenará aunque suprimiendo cualquier escena íntima —homosexual o heterosexual—, una práctica habitual para los estudios de Hollywood en algunos países.

La directora Chloé Zhao y la actriz Angelina Jolie en la carpeta roja del estreno de "Eternals". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Tolga Akmen

Sinopsis de "Eternals"

"Eternals" se estrena esta semana en Estados Unidos y Europa.

Dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Oscar por "Nomadland" (2020), cuenta con un impresionante reparto en el que figuran la mexicana Salma Hayek, Angelina Jolie y Kit Harington.

Su trama describe un mundo aparentemente normal en el que surgen los malvados Deviantes para amenazar a los humanos, lo que obliga a tomar las armas a los "Eternos", una raza alienígena creada por dioses y que vive infiltrada en la Tierra desde hace miles de años.

(Con información de EFE).



