Tom Hiddleston repasa la historia de Loki en 30 segundos. | Fuente: Marvel Studios

¿Loki murió más de una vez? ¿Cuántas veces robó el Teseracto? Esas preguntas pueden haber quedado en el imaginario debido a la compleja relación del Dios de la mentira con la línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Por esa razón, Tom Hiddleston se encarga de hacernos recordar su historia completa.

En un video publicado por los canales oficiales de Marvel Studios, el actor británico hace un rápido repaso del villano desde su primera aparición en “Thor” hasta su inesperado cameo en “Avengers: Endgame”. Cabe destacar que, esta última película marcará el punto de partida desde donde se contará su próxima serie en la plataforma Disney+.

“Mi nueva serie ‘Loki’ llegará pronto a Disney+ y para ayudarte a estar listo, te voy a poder al día en solo 30 segundos”, inicia Tom Hiddleston en el video resumen de su personaje. De forma muy veloz, cuenta cada uno de los sucesos más importantes provocados por el malvado antagonista en el cine.

¿De qué tratará la serie “Loki”?

El actor británico Tom Hiddleston regresa a dar vida a Loki en la tercera producción televisiva de Marvel, después del éxito de “The Falcon and The Winter Soldier” y “WandaVision”. De momento, no se tiene claro en qué etapa cronológica del UCM se ubica la nueva ficción.

Lo que se conoce de la trama es que el famoso villano será encarcelado por ­–nuevamente– cometer crímenes… ¿contra el tiempo? La última vez que se le vio fue en “Avengers: Endgame”, cuando roba el Teseracto y desaparece porque este objeto místico también sirve para moverse a lo largo de la línea temporal.

Tras su huida del pasado y burlar a los Avengers, el desaparecido antagonista parece haber sido capturado por la organización Time Variance Agency (TVA), se trata de una agencia espacial que nació en los cómics y conocida por mantener bajo control las líneas del tiempo del Multiverso.

Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino y Richard E. Grant conforman el elenco principal de “Loki ”, la próxima serie de Marvel Studios que estrenará el próximo 9 de junio en Disney+.

