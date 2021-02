¿La era de Tom Holland llega a su fin con "Spider-Man: No Way Home"? | Fuente: Sony

“Spider-Man: No Way Home” llegará en diciembre y es la última película que figura en el contrato de Tom Holland. Si bien Sony o Marvel Studios no han dejado claro cómo será su futura relación con el actor británico, se esperaba que regrese para otros proyectos que envuelven a su universo cinematográfico... Pero hay malas noticias para los fans.

Desde “Capitán América: Civil War”, del 2016, el más reciente intérprete de Peter Parker ha continuado con su rol por otras cuatro películas hasta la segunda entrega que se estrenó en el 2019. Según revela la estrella de Marvel, la tercera cinta de “Spider-Man” sería la última vez que se pruebe el traje.

“Sería mi última película (bajo contrato)”, reveló Holland en una entrevista con el portal Collider. “Entonces, siempre les he dicho que si quieren que vuelva estaré allí en un santiamén. Disfruté cada minuto que fui parte de este mundo asombroso. Ha cambiado mi vida para mejor, tengo mucha suerte de estar aquí”.

Cabe destacar que las pasadas franquicias del arácnido nunca han tenido más de tres películas, incluso, en el caso de Andrew Garfield, solo se quedaron con dos. Pensar en una cuarta parte para la historia del Spidey del UCM no sería lejano, pero nunca se ha hecho antes en el caso de este superhéroe.

Por su parte, Tom Holland asegura que volvería en un santiamén si lo llaman nuevamente para dar vida a Spider-Man en futuros proyectos de Marvel: “Si me quieren de vuelta, estaré allí. Si no, me iré hacia la puesta de sol como una persona muy, muy feliz porque ha sido un viaje increíble”.

¿Qué hay de la disputa entre Sony y Marvel?

El desacuerdo entre Sony y Marvel Studios también provocó que la permanencia de Spider-Man en el cine tambaleara por un tiempo, aunque parece ser que todo se ha solucionado. “No creo que se vayan a encontrar con los mismos problemas que tuvieron cuando estábamos entrando”, considera Tom Holland.

“Creo que los dos estudios lo han resuelto y no creo que eso sea un problema en el futuro. Dicho esto, solo soy el actor y fui parte de algunas llamadas telefónicas durante ese proceso, pero creo que les encanta trabajar entre ellos, creo que encontraron una fórmula que puede ser beneficiosa para ambos estudios y solo soy como un niño en medio de esto, entre dos padres durante una discusión”, agregó.

