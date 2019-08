Sony, Disney y Marvel: 4 claves de la ruptura que genera un futuro incierto para Spider-Man

Sony y Marvel no alcanzaron un acuerdo para grabar las próximas cintas de "Spider-Man". | Fuente:

Los seguidores de "Spider-Man" se mantienen en ascuas tras conocer que la productora Sony Pictures, con los derechos audiovisuales del superhéroe, y Marvel, creadora del personaje, han roto las negociaciones para producir futuras películas.

La polémica en torno al ícono arácnido incluye a otro gigante de la industria: la todopoderosa Disney, propietaria de Marvel y de su universo fílmico desde 2010. Varios medios de comunicación señalaron que Sony y Marvel no alcanzaron un acuerdo para rodar las próximas cintas de "Spider-Man".

Tampoco han llegado a un arreglo para incluir al personaje en futuras entregas cinematográficas del Universo Marvel, algo que la propia Sony ha confirmado. Los acuerdos de explotación del superhéroe entre las tres compañías son complejos. Estas son las claves de la disputa.

"Spider-Man: Far From Home" ha sido la película que más dinero le ha dado a Sony Pictures en sus 95 años de historia, con más de US$ 1.100 millones recaudados. | Fuente: Andes Films

1. "SPIDER-MAN": SUPERHÉROE COMPARTIDO POR SONY, MARVEL Y DISNEY

La red arácnida del superhéroe es amplia. "Spider-Man" nació, como muchos otros, de la mano de Stan Lee y los cómics de Marvel. Su popularidad despertó el interés de Sony Pictures que, en 1985, adquirió los derechos audiovisuales del personaje. Gracias a ello lanzó varias películas como la trilogía de 2002 ("Spider-Man"), 2004 ("Spider-Man 2") y 2007 ("Spider-Man 3") o la popular "The Amazing Spider-Man" (2012).

Por su parte, en 2010 el gigante Disney adquirió Marvel por unos US$ 30.000 millones. Desde entonces, el Universo Cinematográfico de Marvel se ha expandido hasta el punto de que el último filme "Avengers: Endgame" se convirtió en el más taquillero de la historia.

Un punto complejo de la fusión fue gestionar la tutela del Hombre Araña. Sony y Disney acordaron que las películas en las que "Spider-Man" fuera protagonista serían de Sony, compañía que se llevaría la mayor parte de los beneficios a cambio de que Disney pudiera incluir al superhéroe como un personaje más en el resto de películas de Marvel.

2. UNA CUESTIÓN DE DINERO

El dinero o más bien los millones que generan las películas del héroe arácnido son el punto principal de este divorcio que promete alterar el futuro del personaje.

Al parecer, en las negociaciones para las futuras producciones, Disney quería reconsiderar el acuerdo y compartir con Sony tanto la financiación como los beneficios derivados de "Spider-Man" al 50%, algo a lo que esta última compañía no ha accedido.

Disney quería renegociar su acuerdo con Sony para compartir la financiación y beneficios derivados de "Spider-Man" al 50%. | Fuente: Archivo

3. ¿DE CUÁNTOS MILLONES HABLAMOS?

La postura de ambos estudios tiene sentido: La última entrega de la franquicia "Spider-Man: Far From Home" ha sido la película que más dinero ha dado a Sony Pictures en sus 95 años de historia, con más de US$ 1.100 millones recaudados en todo el mundo.

El hombre que produjo esa exitosa cinta, Kevin Feige, es el presidente de Marvel y lo que toca es oro: también produjo para Disney "Avengers: Endgame", que recaudó US$ 2.790,2 millones alrededor del mundo y se coronó como el filme más taquillero de la historia.

Sin acuerdo entre Disney y Sony no está claro que Feige vaya a participar en las futuras películas de "Spider-Man" y tampoco se sabe que pasará entre el universo Marvel y el personaje arácnido en futuras películas.

4. ¿"SPIDER-MAN" SEGUIRÁ?

No parece que peligre el futuro de "Spider-Man" pero tampoco está claro cómo será. La propia Sony Pictures ha reconocido en su perfil de Twitter que está "decepcionada" con la decisión de Disney de no permitir que Feige sea el productor de la próxima película del superhéroe.

"Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero comprendemos las responsabilidades nuevas que Disney le ha dado", sostuvo, antes de asegurar que continuarán con el camino emprendido por el productor.

Por su parte, Disney tiene planeadas nuevas películas de Marvel en las que no hay ni rastro de "Spider-Man" y guarda silencio sobre este divorcio fílmico. (EFE)