El regreso de Laura, más conocida como X-23, es una posibilidad para "Deadpool 3". | Fuente: Disney

Disney pone en marcha “Deadpool 3”, aunque todavía no se conoce demasiado sobre cómo será la continuación de la historia que protagoniza Ryan Reynolds. Con el fin del Universo Cinematográfico de los X-Men tras el estreno de “Dark Phoenix” y “Los nuevos mutantes”, se piensa que podrían regresar algunos personajes en esta nueva era para estos superhéroes.

Por esa razón, surgen preguntas como… ¿X-23 podría estar involucrada en la película? Como se indica líneas más arriba, nada está claro aún, pero Dafne Keen estaría más que de acuerdo con volver si se le presenta la oportunidad para una cinta como “Deadpool 3”. Desde su actuación en “Logan”, estrenada en el 2017, no ha regresado a interpretar a la pequeña Laura.

“Estoy cien por ciento esperanzada. Estoy tratando de no hacerme muchas ilusiones en caso de que no suceda, pero realmente espero que suceda porque me encantaba interpretar a Laura. Ella ocupa un lugar muy especial en mi corazón y es un personaje increíble”, dijo la actriz de 15 años en una entrevista con Looper.

El evidente entusiasmo de Keen se debe a que no ha sido convocada nuevamente para alguna producción de Marvel, luego de que Disney concretara la compra de Fox y con ello, se hiciera propietaria de los derechos cinematográficos de los X-Men. Para la joven estrella, es una buena señal que la compañía –caracterizada por su contenido infantil– apueste por un filme para un público adulto.

“Para ser justos, toda la situación de ‘Deadpool 3’ realmente me hizo feliz porque, obviamente, cuando Disney compró Fox, sospeché que no iban a hacer más películas con clasificación R, pero luego dar luz verde a Deadpool es una gran señal para otras películas con clasificación R”, agregó Dafne Keen sobre el futuro de los mutantes en el cine.

EL LEGADO DE WOLVERINE

“Logan”, estrenada en el 2017, obtuvo críticas muy positivas en todo el mundo, y destacó por encima de otras producciones del Universo Cinematográfico de los X-Men. En anteriores ocasiones, el director James Mangold no ha tenido más que palabras de admiración hacia Dafne Keen, quien fue la gran estrella de la película.

“No hay forma de que esta película funcione sin la notable Dafne Keen. En la segunda mitad de la película, las cosas han cambiado y ella está cargando toda la película mientras Logan se retira en la enfermedad y la duda. Y, por supuesto, ella sostiene la última escena”, consideró el cineasta sobre el desempeño de la joven actriz en la cinta de Marvel.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.