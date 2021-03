Michael Keaton no está seguro de retomar su rol como Batman en "The Flash". | Fuente: Composición/Warner Bros.

¿Michael Keaton está cerca de volver a ser Batman? Parece ser que sus proyectos y complicada agenda son un impedimento para unirse al reparto de “The Flash”. Hace unos meses, se reveló que el actor formaría parte de la próxima película, que será protagonizada por Ezra Miller.

En conversación con Deadline, el intérprete del Batman de 1989 ha confesado que existe una posibilidad de que pueda abandonar la producción, debido a su alta carga de trabajo. Aunque está muy emocionado de llevar la capa del Murciélago de Gotham otra vez y ver la historia de Barry Allen (Ezra Miller), asegura que tiene “muchas cosas que hacer ahora”.

“Estoy realmente en el trabajo ahora mismo. No sé por qué, pero lo estoy, así que, para decirte la verdad, en algún lugar de mi iPad hay una iteración de todo el asunto con ‘The Flash’ para el cual no he tenido tiempo. Los llamé y les dije: ‘Tengo que ser honesto con ustedes. No puedo hacer nada [de ‘The Flash’] en este momento’”, admitió Michael Keaton sobre la cinta.

A sus 69 años, el ganador del Globo de oro se mantiene vigente haciendo televisión y otros proyectos cinematográficos detrás de cámara: “Estoy tan metido en esto que estoy haciendo ['Dopesick', de Hulu]. Además, estoy preparando algo que estoy produciendo y preparándome para hacer en el otoño”.

Michael Keaton no asegura su participación

¿“The Flash” podría seguir sin Michael Keaton? La posibilidad es muy grande ante la situación laboral actual de la estrella, quien de momento no desea dar una confirmación sobre su papel como Batman, y su respuesta definitiva dependerá de su acuerdo con el equipo del siguiente filme basado en las historietas DC Comics.

“Entonces, sí, está eso. No estoy siendo tímido”, bromea al respecto. “Si hablo de [Batman], solo te engañaré. Realmente no lo sé. Tengo que mirar el último borrador”, agrega sobre el más reciente que guion que recibió sobre la trama protagonizada por Ezra Miller, actor que ya dio vida al velocista en dos películas de Warner Bros.

