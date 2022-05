"Misión imposible 7" estrenó su primer tráiler y anunció su fecha de estreno.

“Misión Imposible 7”, película que fue pospuesta debido a la pandemia, acaba de estrenar su primer tráiler, donde anuncia su fecha de estreno: julio de 2023. A más de un año de su estreno, la popular franquicia liderada por Tom Cruise reveló un poco de lo que se verá en su próxima entrega, titulada “Mission: Impossible, Dead Reckoning Part One”.

En este alucinante avance, se puede ver a Tom Cruise, que hace de Ethan Hunt, el agente de las Fuerzas Misión Imposible (IMF, por sus siglas en inglés). Fiel al estilo de la franquicia, Hunt participa de los más increíbles ‘stunts’, como arrojarse desde un precipicio en motocicleta, o pelear en el techo de un tren que está por descarrilarse. Recordemos que Cruise suele participar en estas escenas de acción,

Uno de los más esperados retornos de “Misión imposible 7” es el del actor Henry Czerny, que vuelve como el recordado director de IMF Eugene Kittridge, que solo apareció en la primera película del 1996.

Justamente es Eugene Kittridge quien abre el avance con un discurso dirigido a Cruise/Hunt: “Tus días de luchar por el llamado 'bien mayor' han terminado. Esta es nuestra oportunidad de controlar la verdad, los conceptos de lo correcto y lo incorrecto, para todos en los siglos venideros. Estás luchando por salvar un ideal que no existe, nunca lo hizo. Tienes que elegir un bando”.

“Misión Imposible 7” será dirigida por Christopher McQuarrie, quien ya tuvo a su cargo dos películas de la franquicia: “Fallout” y “Rogue Nation”. La segunda parte está proyectada para el 2024, y sería la despedida de Tom Cruise como Ethan Hunt.

Tom Cruise fue ovacionado tras el preestreno de "Top Gun: Maverick" en Cannes 2022

Tom Cruise recibió elogios durante el Festival de Cannes en el marco de la premiere de su cinta Top Gun: Maverick. Tras la proyección de la película, el público se puso de pie para ovacionar al actor durante cinco minutos, según consignó Deadline. Cruise además fue premiado con la Palma de Oro por su trayectoria.

"Una noche increíble y un momento increíble”, comentó Cruise tras los aplausos. También, recordó que “han pasado 36 años desde Top Gun y tuvimos que aguantar esto durante dos años debido a la pandemia”, asegurando que “es un gusto verlos a todos”.

El festival le rinde tributo por el conjunto de su carrera coincidiendo con el treinta aniversario de su única aparición en el certamen, cuando vino a presentar el filme "Far and Away", del director Ron Howard.

Ahora Tom Cruise estrena "Top Gun: Maverick", secuela del mítico filme de Tony Scott de 1986. En vísperas del preestreno, Cruise visitó a la Patrulla Aérea francesa en Cannes, que sobrevoló la alfombra roja.

