"Tom Cruise se supera de la mejor manera": estas son las críticas a 'Misión imposible: sentencia final'

Tom Cruise regresa a la pantalla grande como el agente Ethan Hunt en la última película de Misión Imposible. El filme del director Christopher McQuarrie llegará la próxima semana a los cines peruanos y muchos fanáticos de la franquicia ya esperan ver al icónico actor de 62 años haciendo sus últimas acrobacias para una de las sagas de acción más populares del cine.

Asimismo, diversos medios internacionales ya vienen dejando sus primeras impresiones de Misión imposible: sentencia final. Owen Gleiberman, de Variety, señaló que el filme significó “un emocionante final para la saga”. Además, consideró que Tom Cruise “se supera a sí mismo de la mejor manera”. “El actor nos deja en un eufórico estado de asombro”, sostuvo.

En ese sentido, Peter Bradshaw, de The Guardian, mencionó: “Tom Cruise, el salvador del mundo se despide con una aventura increíblemente entretenida”. Desde The New York Times, el crítico Manohla Dargis resaltó la producción del largometraje. “La película es un ejemplo modélico de superproducción de entretenimiento en su versión más refinada, y la disfruté muchísimo, a pesar de sus clichés, su extravagante violencia y su entusiasta militarismo”, explicó.

Por otro lado, Robbie Collin, de Telegraph, acotó: “En este final deslumbrantemente ambicioso, Ethan Hunt se enfrenta a un desafío de proporciones bíblicas, y no nos defrauda”. Del mismo modo, John Nugent, de la revista Empire, destacó la actuación de Cruise. “El filme tiene algunas de las acrobacias más impresionantes de Tom Cruise hasta la fecha, y pone fin a la película —y quizá a la saga— con mucho éxito”, añade.

Otra crítica fue la de Richard Lawson, de Vanity Fair, quien consideró que Misión imposible: sentencia final entrega a los fans “una despedida digna”. “Puede que no alcance las vertiginosas cimas de la saga en sus mejores momentos, pero roza la grandeza”, opinó. Finalmente, Ross Bonaime, de Collider, agregó que la película “es una merecida celebración de los logros de la saga”. “Es una exhibición de Tom Cruise como una de las mejores estrellas de acción de todos los tiempos”, concluyó.

¿Cuándo se estrenará Misión imposible: sentencia final?

La nueva película Misión imposible: sentencia final llegará a los cines peruanos el jueves 22 de mayo de 2025. Del mismo modo, se estrenará en las salas de Estados Unidos un día después (viernes 23).

¿De qué trata Misión imposible: sentencia final?

Misión imposible: sentencia final es una próxima película de acción y espionaje dirigida por Christopher McQuarrie con los guiones de André Nemec y Josh Appelbaum.

El filme será el último proyecto de la saga de Misión imposible protagonizado por Tom Cruise como el intrépido agente Ethan Hunt.

"En esta ocasión, el agente Ethan Hunt se enfrentará a amenazas que ponen en riesgo tanto su vida como la de su equipo. La tarea principal será localizar y eliminar a una inteligencia artificial conocida como La Entidad, cuya existencia representa un peligro global", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en el reparto de Misión imposible: sentencia final?

Tom Cruise como Ethan Hunt.

como Ethan Hunt. Hayley Atwell como Grace.

como Grace. Ving Rhames como Luther Stickell.

como Luther Stickell. Simon Pegg como Benji Dunn.

como Benji Dunn. Vanessa Kirby como Alanna Mitsopolis.

como Alanna Mitsopolis. Esai Morales como Gabriel.

como Gabriel. Pom Klementieff como Paris.

como Paris. Mariela Garriga como Marie.

como Marie. Henry Czerny como Eugene Kittridge.

como Eugene Kittridge. Angela Bassett como Erika Sloane.

como Erika Sloane. Shea Whigham como Jasper Briggs.

como Jasper Briggs. Greg Tarzan Davis como Degas.

como Degas. Frederick Schmidt como Zola Mitsopolis.

¿Cuánto recaudó en taquilla la saga de Misión imposible?

Misión imposible 7, o Misión imposible: sentencia mortal, recaudó 172,6 millones de dólares en todos los cines de Estados Unidos luego de su estreno el 12 de julio de 2023. A nivel internacional, el filme consiguió otros 398,4 millones de dólares logrando una cifra de taquilla global de 571 millones de dólares.

Cabe resaltar que la película con menos taquilla de la franquicia es Misión imposible 3 (2006) con un total de 398 millones de dólares, seguida del primer filme (1996) con Tom Cruise, que recaudó 457 millones de dólares. Por su parte, la secuela de Misión imposible (2000) pudo obtener 556 millones de dólares.

Por otro lado, Misión imposible: nación secreta (2015) pudo recaudar 682 millones de dólares. Del mismo modo, Misión imposible: protocolo fantasma (2011) consiguió 694 millones dólares. Finalmente, Misión imposible: repercusión (2018) logró 791 millones de dólares, siendo la película de la saga con mayor taquilla hasta la fecha.

