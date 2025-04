Tom Cruise da emotivo discurso en honor a Val Kilmer: "Te deseo lo mejor en el próximo viaje"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tom Cruise recordó a su amigo Val Kilmer a pocos días de su muerte. La estrella hollywoodense estuvo este jueves en CinemaCon, en Las Vegas, con el objetivo de promocionar el estreno de su próxima película Misión imposible: sentencia final, programada para llegar a los cines en mayo.

Antes de hablar sobre el filme, Cruise pidió a los asistentes del evento anual de cine a que se unieran para dar un minuto de silencio en honor a Val Kilmer con quien actuó en las dos películas: Top Gun y Top Gun: Maverick.

"Quiero honrar a un querido amigo mío, Val Kilmer. No tengo palabras para expresar cuánto admiro su trabajo, lo agradecido y honrado que me sentí cuando se unió a Top Gun y regresó después para Top Gun: Maverick", expresó emocionado el actor de 62 años.

Seguidamente, Tom Cruise recalcó cuánto quería Val Kilmer el cine agradeciéndole por dar todo su talento a la industria. "Creo que sería genial si pudiéramos tener un momento juntos porque le encantaba el cine y nos dio mucho a todos. Piensen en todos los momentos maravillosos que pasamos con él", sostuvo.

Finalmente, la estrella de Misión Imposible no dudó en dedicar un mensaje de despedida a Kilmer, recordado por sus icónicas interpretaciones en Top secret!, Batman: forever, The doors, entre otros proyectos. "Val, te deseo lo mejor en el próximo viaje", concluyó.

Tom Cruise actuó junto a Val Kilmer en la icónica película Top Gun (1986). | Fuente: Paramount Pictures

Val Kilmer grabó su última escena al lado de Tom Cruise

Val Kilmer grabó su última escena al lado de Tom Cruise en la película Top Gun: Maverick el 2022. El actor, quien falleció el último martes, volvió a interpretar a su personaje de Tom 'Iceman' Kazansky de la primera entrega de 1986.

A pesar de estar imposibilitado de hablar por el cáncer de garganta, Val Kilmer hizo un gran esfuerzo para poder estar al lado de Cruise en la secuela de Top Gun luego de 36 años.

Cabe recordar que Val Kilmer se alimentaba a través de un tubo y quedó casi sin voz debido al tratamiento de quimioterapia y una traqueotomía. Para poder grabar la escena, la producción de Top Gun: Maverick hizo que su personaje tenga la misma enfermedad que Kilmer.

No obstante, para escuchar al personaje de Iceman se colocó una voz digital que fue creada por Inteligencia Artificial (IA) a partir de grabaciones del propio Val Kilmer. En la escena, Tom le da un discurso motivador a Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise) para seguir adelante.

"La Marina necesita a Maverick. Rooster necesita a Maverick. Por eso luché por ti, es la razón de que sigas aquí", se escucha decir a Iceman, quien luego muere recibiendo un funeral militar.

Val Kilmer intepretó a Tom 'Iceman' Kazansky en Top Gun y Top Gun: Maverick. | Fuente: Paramount Pictures

Val Kilmer, estrella de Top Gun y Batman, falleció a los 65 años

Val Kilmer, el actor que interpretó a Jim Morrison en The Doors, Batman en Batman Forever y Tom 'Iceman' Kazansky en Top Gun, murió en la madrugada del martes 1 de abril a los 65 años en Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el diario The New York Times. La causa de su muerte fue una neumonía, según informó su hija, Mercedes Kilmer, a dicho medio estadounidense. El actor estadounidense había sido diagnosticado de cáncer de garganta en 2015.

Kilmer estrenó en el 2021 un documental sobre su vida llamado Val. Su hijo prestó su voz para este trabajo y la película utilizó cientos de horas de video que había grabado el propio actor durante los últimos años antes que el cáncer de garganta que padecía desde el 2014 le afectara permanentemente su voz.

Val Kilmer interpretó a Bruce Wayne en la película Batman Forever en 1995.Fuente: Warner Bros

¿Quién fue Val Kilmer?

Val Edward Kilmer fue un actor estadounidense. Fue uno de los más pagados de la época de los 90 y fue reconocido por protagonizar diversas películas en la industria.

En efecto, Val Kilmer estuvo en numerosas producciones cinematográficas, entre ellas Top Secret! (1984), Top Gun (1986) y Willow (1988). Interpretó al cantante Jim Morrison en The Doors (1991) y fue la estrella principal en cintas como Thunderheart (1992) y Tombstone (1993) como Doc Holliday.

En 1995, asumió por única vez el papel de caballero de la noche en Batman Forever y luego esteralizó la recordada película Fuego contra Fuego junto a Robert De Niro y Al Pacino.

El actor también protagonizó The Saint (1997), The Ghost and the Darkness (1996) y The Island of Dr. Moreau (1996), Pollock (2000), The Salton Sea (2002), Wonderland (2003), Alexander (2004) y Kiss Kiss Bang Bang (2005).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis