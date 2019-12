"Mulan", protagonizada por Yifei Liu, se estrenará el 26 de marzo del 2020. | Fuente: Disney Studios

Disney promete una gran película de artes marciales con la versión en live action de "Mulan", que acaba de lanzar su segundo tráiler. El video muestra a Mulan (Yifei Liu) quien toma el lugar de su padre en la batalla que lucha China contra un ejército invasor. "Es mi deber proteger a mi familia", promete la joven.



El tráiler muestra la transformación de Mulan en una guerrera y sus habilidades en batalla; además incluye un fragmento de la canción "Mi reflejo", que formó parte de la cinta de animación de 1998. Previamente, la directora Niki Caro prometió a la audiencia que el filme sería una "extravaganza femenina en artes marciales".

Si bien "Mulan" presenta cambios respecto a su antecesora ─se eliminaron los musicales así como el compañero dragón Mushu─ se mantiene su esencia. Además, ha ganado un nuevo personaje: el ejército invasor va acompañado por una hechicera. El video ya muestra un enfrentamiento entre ambas.

LA TRAMA

La película de Disney sigue la misma trama que la película animada de 1998. Cuando el Emperador de China (Jet Li) decreta que un hombre de cada familia debe servir en el Ejército Imperial para defender al país de los invasores del Norte, Hua Mulan se hará pasar por uno para evitar que su padre enfermo vaya a pelear. Bajo el nombre de Hua Jun, buscará llevar honor a la familia de una manera más valiente de lo que se espera de ella... casarse.

"Es una historia atemporal que amamos, pero en live action, es real. Eso es lo que más me entusiasma. Que el público experimente su historia de manera real, visceral y emocional", dijo la directora Niki Caro en la convención D23.

Mira el nuevo tráiler de "Mulan", la versión live action de Disney. | Fuente: Disney Studios

¿QUIÉN ES LA PROTAGONISTA?

Durante el cásting para la película "Mulan", se entrevistó a 1.000 candidatas para el rol de Mulan. Se buscaba a una mujer con habilidades en las artes marciales, que hablara inglés y con cualidad de estrella. La elegida fue Yifei Liu, popular actriz en China quien ha trabajado en distintas producciones de artes marciales como la serie "Demi-Gods and Semi-Devils" (2003) y "The Return of the Condor Heroes" (2006).

La cineasta Niki Caro dirige la cinta de Disney sobre la legendaria guerrera china que arriesga todo, por amor a su familia y a su país, para convertirse en una gran guerrera. El elenco está compuesto por Yifei Liu como Mulán; Donnie Yen como el Comandante Tung; Jason Scott Lee como Böri Khan; Yoson An como Chen Honghui; Gong Li como Xianniang; y Jet Li como el Emperador. "Mulan" se estrenará el 26 de marzo del 2020 en Perú.