El actor Jonah Hauer-King fue elegido como el príncipe Eric para el 'remake' de "La Sirenita". | Fuente: Europa Press

Disney ya ha encontrado un príncipe Eric para su 'remake' en 'live action' de "La Sirenita". Luego de que Harry Styles, el exmiembro de One Direction, rechazase el papel; finalmente será para Jonah Hauer-King quien, tras dos audiciones, interpretará al enamorado de Ariel en la cinta dirigida por Rob Marshall.

Según informa "Variety", el joven actor (de 24 años) se unirá a un reparto formado por Halle Bailey como la sirena Ariel; Melissa McCarthy en el rol de la malvada Úrsula; David Diggs como el cangrejo Sebastian y Javier Bardem, elegido para ser el padre de la Sirenita.

Jonah Hauer-King es hijo de una productora teatral y un propietario de restaurante. Este año, ingresó a la miniserie bélica "World on Fire" y, recientemente, destacan sus papeles en la serie "Little Women" de la BBC One y en la película familiar "A Dog's Way Home". Él empezó su carrera con los cortos "The Maiden" y "Blue".

"La Sirenita" se basa en el guion de David Magee, que adapta el relato original de Hans Christian Andersen. Como ya lo hizo el clásico Disney de 1989, narra la historia de Ariel, una sirena que se enamora de un humano y que renuncia a su voz para poder seguirlo hasta su mundo.

La actriz Halle Bailey protagonizará "La Sirenita". | Fuente: Instagram

Después de anunciar a Bailey como la nueva protagonista, en redes sociales empezaron a surgir críticas debido al origen afroamericano de la actriz (cuando el personaje sería danés). Sin embargo, Disney la defendió y sostuvo que "las sirenas danesas pueden ser de color porque las personas danesas también lo son".

El 'remake' ─protagonizado por Halle Bailey y Jonah Hauer-King─ incorporará canciones de la película original, pero también contará con sus propios temas musicales, compuestos por el artista de la casa Alan Menken. Lin-Manuel Miranda, creador del conocido musical "Hamilton", pondrá las letras a estas nuevas canciones.

La producción de "La Sirenita" comenzará a principios del 2020 y se unirá a una larga lista de 'remakes' en 'live action' de Disney, que ya cuenta con los éxitos en taquilla de "El rey león", "Aladino", "La Bella y la Bestia" y "Dumbo". La apuesta de la casa por este tipo de 'remakes' continuará con las futuras "Mulan", "La dama y el Vagabundo" y "Cruella", pendientes de estreno. (Europa Press)