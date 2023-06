Murió el cineasta argentino Mario Sábato, hijo del reconocido escritor Ernesto Sábato

El director de cine argentino Mario Sábato, hijo del reconocido escritor Ernesto Sábato (1911-2011), falleció este sábado en Buenos Aires, a los 78 años, informaron fuentes oficiales y de la industria cinematográfica argentina.

"Lamentamos el fallecimiento de Mario Sábato, director y guionista. Entre sus obras se destaca El poder de las tinieblas, India Pravile y Ernesto Sábato, mi padre, entre otras. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos", informó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina a través de redes sociales.

Según informó la Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales (DAC), institución que fue presidida por Mario Sábato, el realizador murió "debido a las consecuencias de un inesperado accidente doméstico" en su casa de la localidad bonaerense de Bella Vista.

Mario Sábato fue director y guionista de una quincena de películas, incluyendo comedias y filmes dirigidos a público infantil, incluyendo tres largometrajes protagonizados por el grupo musical español Los Parchís.

Una de sus primeras películas fue 'El poder de las tinieblas', de 1979, realizada en base a 'Informe sobre ciegos', escrito por su padre.

Realizó filme sobre la vida de su padre

En 2008 estrenó "Ernesto Sábato, mi padre", un documental que recorre la vida y la obra del célebre escritor argentino.

Al respecto, el director señaló: "Yo no pretendí hacer algo que no podía hacer, el rigor y la objetividad no existen cuando se trata de una relación tan profunda como la que tiene un hijo con su padre. Hice el filme que yo podía hacer. Que sólo yo podía hacer".



"Ernesto Sábato, mi padre", recorre en 96 minutos la vida del escritor con música de Bach y testimonios del fallecido ex presidente argentino Raúl Alfonsín, la actriz uruguaya China Zorrilla, la desaparecida cantante Mercedes Sosa y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros.

Este retrato fílmico está armado en base a viejas películas caseras, fotografías familiares y filmaciones realizadas por Mario Sábato desde 1962 hasta 2007.

"Ésta es la película que me llevó más tiempo filmar, algo así como cincuenta años. Habitualmente son muy rápido filmando. Éste no fue el caso", aseguró el director.

El realizador contó que una de las tareas más difíciles para rodar este filme fue ir en varias oportunidades a la casa de su infancia, en la localidad bonaerense de Santo Lugares. (Con información de EFE)