Mario Vargas Llosa recibió la nacionalidad dominicana: "No es sorprendente que me sienta en casa"

El escritor peruano y nacionalizado español Mario Vargas LLosa también tendrá la nacionalidad dominicana, según anunció el presidente del país caribeño, Luis Abinader, tras recibir este miércoles la visita del autor en el Palacio Nacional.

El ganador del Premio Nobel de Literatura (2010) "ha decidido pasar gran parte de su tiempo aquí en la República Dominicana" y ante esa decisión "le he pedido que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía", dijo Abinader en declaraciones a la prensa.

El mandatario manifestó la "felicidad" que supone para el país que "una persona tan distinguida, tan admirada por todos nosotros" haya tomado "esa decisión de pasar gran parte de su tiempo en el país", dijo al comparecer ante los medios acompañado del literato.

Elogia al Gobierno dominicano

Vargas Llosa expresó su deseo de "pasar largas temporadas en la República Dominicana" y elogió al Gobierno del país, al que calificó de "inteligente y sensato" en el contexto de una América Latina que "atraviesa unos momentos muy difíciles. Probablemente en la historia de América Latina no hay un momento tan difícil como el que estamos atravesando" actualmente, opinó.

Para el autor, "la República Dominicana es un ejemplo para América Latina. Va en la buena dirección, sin ninguna duda", agregó el escritor, que a lo largo de su vida ya pasó extensos periodos de tiempo en el país, donde tiene "muchos amigos" y donde se inspiró para escribir obras como "La fiesta del chivo".

"Me encantaría, ya que he pasado algunos momentos difíciles en la República Dominicana, pasa también un período de exaltación y de verdadera realización" el país, manifestó Vargas Llosa, y agregó que "no es sorprendente que me sienta en casa", donde pasará "largos periodos en el futuro". (EFE)