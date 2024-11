'Una película de Minecraft': nuevo tráiler con Jack Black y Jason Momoa, enemigos, escenarios y más sorpresas

Protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, Una película de Minecraft es la primera adaptación en live action del videojuego más vendido de la historia. Llega a los cines en abril de 2025.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace dos meses, Warner Bros. Pictures reveló un primer teaser de Una película de Minecraft, mostrando apenas un minuto y medio del universo basado en el icónico videojuego. Ahora, con el tráiler oficial, tenemos más de dos minutos llenos de emoción, en los que Jack Black da vida a Steve, el personaje principal de esta aventura de cubos, creatividad y desafíos.

La cinta está dirigida por Jared Hess (Nacho Libre) y cuenta con un equipo de renombre detrás de cámaras, incluyendo a Enrique Chediak como director de fotografía (127 Hours), Grant Major como diseñador de producción (The Lord of the Rings: The Return of the King), y Dan Lemmon como supervisor de efectos visuales (The Batman).

¿Qué muestra el tráiler de Una película de Minecraft?

El tráiler oficial nos transporta entre el mundo real y el universo cúbico de Minecraft. La historia sigue a un grupo de cuatro inadaptados que descubren un portal misterioso hacia el Overworld, donde conocerán a Steve (Jack Black), quien los guiará para sobrevivir en este extraño pero fascinante lugar.

Las imágenes muestran un letrero que dice: "Absolutamente prohibido para niños". A través de flashbacks, vemos a un joven Steve soñando con explorar minas hasta que un día descubre el portal que cambiaría su vida. Con aventuras emocionantes, el avance deja claro que la creatividad será clave tanto para sobrevivir como para proteger este mundo de la destrucción.

La esperada película llegará a los cines de Latinoamérica el 3 de abril de 2025.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿De qué trata Una película de Minecraft?

El mundo de Minecraft es un lugar donde la imaginación no solo construye, sino que también puede salvar vidas. Cuatro inadaptados —Garrett “El Hombre de la Basura” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastián Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks)— ven sus vidas transformadas cuando son transportados al Overworld, un universo cúbico repleto de enigmas y posibilidades ilimitadas. Allí, entre paisajes de bloques, criaturas asombrosas y amenazas constantes, encuentran a Steve, un habilidoso artesano que los guiará en una travesía única.

El nuevo tráiler ofrece un vistazo al Overworld, enemigos icónicos y la magia de construir con bloques.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Quiénes actúan en Una película de Minecraft?

El reparto incluye a:

Jack Black como Steve

como Steve Jason Momoa como Garrett

como Garrett Danielle Brooks como Dawn

como Dawn Emma Myers como Natalie

como Natalie Sebastián Eugene Hansen como Henry

como Henry Jennifer Coolidge

Kate McKinnon

Jemaine Clement

Inspirada en el videojuego más vendido de todos los tiempos, la película mezcla creatividad, aventura y supervivencia.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cuándo se estrena Una película de Minecraft?

Una Película de Minecraft llegará a cines de Latinoamérica el 3 de abril de 2025, seguido de su estreno en Estados Unidos y Canadá el 4 de abril. Originalmente, la película estaba programada para estrenarse en 2019, pero enfrentó múltiples retrasos debido a la pandemia y ajustes estratégicos.

Jared Hess, conocido por 'Nacho Libre', es el encargado de dirigir esta ambiciosa producción.Fuente: Warner Bros. Pictures

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis