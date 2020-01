La Academia de Hollywood anunció este 13 de enero las cintas que competirán por los premios más importantes del cine, el próximo 9 de febrero. Si bien filmes como “Once Upon a Time in Hollywood” y “The Irishman” eran unos de los preferidos para competir en la categoría a Mejor Película, otras 7 películas luchan por llevarse la estatuilla.

Fue el caso de “1917”, que obtuvo más nominaciones, entre ellas a Mejor Director y Mejores Efectos Visuales. Otra cinta que también logró un pase a las nominadas a Mejor Película fue la surcoreana "Parasite", de Bong Joon-ho que además alcanzó otras postulaciones en las categorías a Mejor Película Extranjera y Mejor Director. "Ford v Ferrari" de James Mangold y "Jojo Rabbit" de Taika Waititi se sumaron a esta dura competencia.

Por su parte, “Joker” venía anunciándose como una de las favoritas en los premios de la Academia. Y lo consiguió, al competir como Mejor Película, pero también a Mejor Actor por el aclamado trabajo de Joaquin Phoenix, y en las categorías a Mejor Director, Mejor Guion Adaptado, a Mejor Maquillaje y Peinado, entre otras.

Mientras tanto, “Once Upon a Time in Hollywood” obtuvo también más nominaciones aparte de a Mejor Película, tales como Mejor Guion Original y Mejor Director, ambas categorías en las que se enfrentará de igual a igual con “The Irishman”, la cinta de Martin Scorsese que consiguió entrar en Mejores Efectos Visuales.



Asimismo, "Marriage Story" llegó a cautivar lo suficiente como para estar entre la nómina de mejores películas, junto a "Little Women" de Greta Gerwig. Sin duda, la competencia para los Oscar 2020 genera altas expectativas.

Mejor Película



- "Ford v Ferrari"



- "The Irishman"



- "Jojo Rabbit"



- "Joker"

- "Little Women"



- "Marriage Story"



- "1917"

- "Once Upon a Time in Hollywood"



- "Parasite"





Mejor Director

- Martin Scorsese ("The Irishman")

- Todd Phillips ("Joker")

- Sam Mendes ("1917")

- Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood")

- Bong Joon-ho ("Parasite")







Mejor Actor

- Antonio Banderas ("Dolor y gloria")

- Leonardo Di Caprio ("Once Upon a Time in Hollywood")

- Adam Driver ("Marriage Story")

- Joaquin Phoenix ("Joker")

- Jonathan Pryce ("The Two Popes)





Mejor Actriz

- Cynthia Erivo ("Harriet")

- Scarlett Johansson ("Marriage Story")

- Saoirse Ronan ("Little Women")



- Charlize Theron ("Bombshell")



- Renée Zellweger ("Judy")





Mejor Actor de Reparto



- Tom Hanks ("Can You Ever Forgive Me?")

- Anthony Hopkins ("The Two Popes")

- Al Pachino ("The Irishman")

- Joe Pesci ("The Irishman")

- Brad Pitt ("Once Upon a Time In Hollywood")





Mejor actriz de reparto

- Kathy Bates ("Richard Jewell")

- Laura Dern ("Marriage Story")

- Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit")

- Florence Pugh ("Little Women")

- Margot Robbie ("Bombshell")



Mejor sonido

- "Ad Astra"

- "Ford V Ferrari"

- "Joker

- "1917"

- "Once upon a time... in Hollywood"







Guión Original

- "Knives Out"

- "Marriage Story"

- "1917"

- "Once Upon a Time in Hollywood"



- "Parasite"





Guion Adaptado

- "The Irishman"

- "Jojo Rabbit"

- "Joker"

- "Little Women"

- "The Two Popes"