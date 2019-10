Luego de una brillante trayectoria, David Lynch recibe el Oscar honorífico. | Fuente: IMDB

Parecía serle esquivo, pero David Lynch recibió finalmente un Oscar honorífico durante la undécima edición de los Governor Awards, una ceremonia organizada por la Academia de Hollywood para reconocer la carrera de sus leyendas, previa a la celebración de los Oscar 2020. Otros galardonados fueron la actriz Geena Davis, la directora Lina Wertmüller y el actor Wes Studi.

La cita se dio en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el pasado 28 de octubre, y el director de “Mulholland Drive” asistió acompañado por la actriz Laura Dern y el actor Kyle MacLachlan, ambos protagonistas de su aclamada serie de culto “Twin Peaks”. Allí pronunció un discurso breve que muchos han considerado especialmente “lynchiano”: “Muchas gracias a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, gracias por este honor. Y a toda la gente que me ha ayudado por el camino. Felicidades a los otros homenajeados esta noche. Tienes una cara bonita [mirando a la estatuilla]. Buenas noches”.

EL ESPERADO OSCAR

Desde 1981, David Lynch ha sido un nominado recurrente a los premios de la Academia. Su drama histórico “The Elephant Man” fue nominada a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Director. En 1987, volvería a ser nominado a Mejor Director por su clásico “Blue Velvet”, y finalmente, en el 2002, por la surreal y brillante “Mulholland Drive”.

Luego de 38 años y continuas evasivas, la estatuilla finalmente llega a las manos de Lynch, de quien Isabella Rossellini dijo: “Sus películas están llenas de emociones, pero las emociones, como todos sabemos, no siempre son racionales, lineales o claras”. Asimismo, la actriz Laura Dern definió al director como “un hombre moderno del Renacimiento” y resaltó lo memorable que resulta su obra: “¿Quién no recuerda la primera vez que vio una película de David Lynch?”.

Por otro lado, la actriz Geena Davis, coprotagonista en “Thelma & Louise”, fue galardonada por su labor en el Geena Davis Institute on Gender in Media, enfocado en lograr la paridad laboral en los ámbitos cinematográficos y televisivos. Asimismo, Lina Wertmüller, la primera directora en ser nominada a un Oscar, recibió a sus 91 años el reconocimiento esperado y propuso que la Academia cambie de nombre a sus premios y los llame Anna. Finalmente, el actor Wes Studi, conocido por protagonizar la cinta “Dances with Wolves” reivindicó su pertenencia a la comunidad nativa americana.