La lista de las producciones nominadas a los Oscar 2021 fueron anunciadas por Nick Jonas y Priyanka Chopra. | Fuente: AFP

Este 15 de marzo se dio a conocer la lista de producciones nominadas a los Oscar 2021 durante un evento virtual conducido por la pareja Nick Jonas y Priyanka Chopra. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 25 de abril.

Para esta edición, la Academia de Hollywood modificó el reglamento para admitir el ingreso de películas que se hayan estrenado directamente por streaming, sin pasar por los cines, aunque con la condición de que tuvieran planeado un estreno en salas.



LAS PRINCIPALES NOMINACIONES

Mejor película





Mejor dirección

Mejor actor

Mejor actriz





Mejor actor de reparto

- Sacha Baron Cohen

- Daniel Kaluuya

- Leslie Odom Jr.

- Paul Raci

- Lakeith Stanfield



Mejor actriz de reparto

- María Bakalova

- Glenn Close

- Olivia Colman

- Amanda Seyfried

- Yuh-Jung









Mejor guion original

- Judas and the Black Messiah



- Minari

- Promising Young Woman

- Sound of Metal

- The Trial Of The Chicago 7

Mejor guion adaptado

- Borat



- The Father

- Nomadland

- One Night in Miami...

- The White Tiger

Mejor edición





Mejor película internacional





Mejor película de animación





Mejor documental





Mejor corto documental





Mejor diseño de producción





Mejor canción original





Mejores efectos especiales





Mejor maquillaje y peinado





Mejor cinematografía





Mejor corto de acción

- Felling Through

- The Letter Room

- The Present

- Two Distant Strangers

- White Eye



Mejor corto animado

- Burrow



- Genius Loci

- If Anything Happens I Love You

- Opera

Mejor vestuario

- Emma

- Ma Reinays

- Mulan

- Pinocho



Mejor banda sonora





Mejor edición de sonido





Mejor mezcla de sonido