Laura Pausini no pudo ganar su primer premio Oscar en la 93ª ceremonia de la Academia en la categoría de Mejor Canción Original.

La italiana participaba en la gala gracias a ‘Io si’ para la película ‘La vida por delante’. Sin embargo, la ganadora fue H.E.R. con la canción 'FIght with You' de 'Judas y el Mesías negro'.

Además de Laura Pausini, H.E.R. derrotó en la categoría a artistas de la talla de Celeste, Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton y Molly Sandén.

Laura Pausini actuó junto a la coautora de la canción, Diane Warren, en un programa especial antes de la entrega de premios.

“Siendo yo de un pueblo pequeño yo no pensaba sinceramente que era posible soñar hasta ir al ‘Festival de San Remo’, que es el concurso más importante que tenemos en Italia de música. Imagínate entonces como era imposible soñar con los Grammy, inalcanzable porque no lo soñaba. Golden Globe y Oscar, eso no pensaba que era para cantantes”, dijo Pausini días previos a la ceremonia.

Pero tiene más premios



Laura Pausini ha conseguido muchos otros premios prestigiosos en su carrera.

Durante su trayectoria, Pausini ha ganado un premio Grammy, cuatro Latin Grammy y un Globo de Oro.

