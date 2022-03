Eduardo Yáñez reacciona ante lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 | Fuente: Telemundo | AFP

La ceremonia de los Oscar 2022 quedó empañada por la controversia entre Will Smith y Chris Rock, después que el primero le diera una bofetada al segundo por hacer una broma sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith, esposa del actor de "King Richard".

Este hecho ha generado que Eduardo Yáñez sea tendencia en las redes sociales debido a que años atrás, el actor también protagonizó una agresión similar contra un reportero durante una alfombra roja. Frente a esta comparación, el artista mexicano decidió pronunciarse.

"Ya le di portazo a eso (a su incidente), hace más de tres años que pasó y creo que ya estuvo suave. [Ya basta] de estar hablando de eso. Hay otras cosas más actuales", dijo Yáñez al programa "Sale el sol".

"No voy a hablar de eso. Pero los memes (donde lo comparan con Will Smith), no soy causante de ello; nos los hago. Mi situación pasó hace más de tres años y, realmente, no incluyo eso en mis entrevistas. Lo que quiero es promocionar lo que estoy haciendo actualmente", manifestó.





QUIERE ZANJAR LA POLÉMICA

Yáñez quiere dejar atrás, definitivamente, el tema de su enfrentamiento con el periodista. "Ya basta de hablar de eso, en buena onda. Tengo, aproximadamente, 40 años de actor y no creo que una cachetada es lo que hecho mi carrera; entonces, ya no quiero hablar de eso", enfatizó.

Por último, el actor dijo que no está al tanto de las consecuencias que tendrá Will Smith por lo ocurrido en los Oscar 2022, pero destacó que su trabajo haya sido reconocido por la Academia.



"La verdad no sé cómo se manejen las reglas (en la Academia); en mi caso llegué a un acuerdo con la parte contraria. En el caso de este hombre (Will Smith), no sé qué alcances vaya a tener", comentó.

"Me quedó con lo rescatable, que es el Oscar de este hombre; la unión entre los compañeros actores que fueron a consolarlo, que gran unión. Deberíamos aprender nosotros un poco de eso", añadió.

