Los Oscar 2022 se entregarán el próximo 27 de marzo y una de las categorías favoritas es la que premia a la Mejor Película. Son nueve cintas que lucharán por llevarse la tan ansiada estatuilla dorada y coronarse como la mejor en esta ceremonia.

“Belfast”, “CODA”, “No mires atrás”, “Drive My Car”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “El poder del perro”, “West Side Story” y “El callejón de las almas perdidas” tienen historias bastante interesantes por lo que nace la pregunta si se basarán en hechos reales o están inspiradas en algún libro o cuento.

Es así que aquí contaremos las historias de las nominadas a Mejor Película en los Oscar 2022.

Oscar 2022: Historias que inspiraron a las nominadas a Mejor Película

“Belfast”

'Belfast' sigue a Buddy (Jude Hill), un niño que vive entre sus peleas con dragones imaginarios y las que intenta evitar en las calles de su ciudad natal. Su madre (Caitriona Balfe) siempre ha cuidado de él ante las habituales ausencias de su padre (Jamie Dornan), que trabaja en Inglaterra y vuelve al hogar muy de vez en cuando.

Al menos cuenta con la ayuda de sus entrañables suegros (Judi Dench y Ciarán Hinds), y de todo un barrio que se siente como una gran familia a pesar de la diferencia religiosa que está destrozando la convivencia. Los grupos radicales de protestantes intentan echar de la capital norirlandesa a los grupos católicos, en lo que fue el inicio del periodo de conflictos conocido como The Troubles. La familia protagonista es protestante, por lo que estarán en la línea de fuego no solo por vivir en una zona católica, sino también por ganarse las enemistades del bando violento, que quieren reclutarlos en sus filas.

“CODA”

La película “CODA: señales del corazón” cuenta la historia de una adolescente, llamada Ruby Rossi, hija de dos adultos con discapacidad auditiva y debe afrontar situaciones que no son normales a una chica de su edad.

La chica se debate entre quedarse en su casa para cuidar a su familia que es sorda o irse para alcanzar su sueño de ser música. Contrario a lo que mucha gente piensa, “CODA” no está basada en una historia de la vida real, sino en una comedia francesa que lleva por título: “La Famille Belier”.

“No mires arriba”

‘No mires arriba’, pese a su gran cantidad de detractores, se ganó hasta una nominación a Mejor Película en los Premios Oscar por un punto completamente válido: es una crítica a la sociedad, por lo que no está basado en una historia real, sino solo como inspiración. Y dentro de esa “realidad” era obvio que tomaran referencia de personajes que ocupan portadas… como Elon Musk.

Mark Rylance, quien interpretó a Peter Isherwell, multimillonario que intenta “salvar” al mundo ante la destrucción por un cometa en el filme, ha afirmado que se inspiró en los más grandes líderes tecnológicos para cumplir su papel, especialmente en el CEO de Tesla y SpaceX.

“Drive My Car”

La película japonesa "Drive My Car" está basada en una historia del libro de 2014 ‘Hombres sin mujeres’ del escritor Haruki Murakami. Yūsuke Kafuku, el protagonista, es un director y actor de teatro, quien se encuentra casado con una guionista de televisión, su esposa tiene un hábito de inventar historias para sus guiones, después de mantener relaciones sexuales.

Su matrimonio parece estable, calmado, pero lleno de secretos tal como el de la muerte de su hija hace muchos años y por el otro lado infidelidades. El filme nos muestra al protagonista intentando superar la desaparición de su esposa, pero en el camino entabla una amistad.

“King Richard”

La historia cuenta cómo Richard Williams, interpretado por Will Smith, está decidido a que sus hijas, Venus y Serena, hagan historia. Entrenando en las canchas de tenis abandonadas de Compton, un barrio peligroso de California, llueva, truene o relampagueé, las niñas son moldeadas por el compromiso inquebrantable de su padre de convertirlas en estrellas del tenis.

"King Richard" tiene como objetivo llegar al corazón del espectador y sacudir su lado más sensible con una historia real y emotiva de superación.

“Licorice Pizza”

El director Paul Thomas Anderson contó que su película "Licorice Pizza" está basada en sus propias memorias, pero en específico de su gran amigo Gary Goetzman, reconocido actor y productor:

"Tengo un amigo que creció en el valle de San Fernando, Gary Goetzman, que ahora es productor de cine ('Philadelphia', 'Mamma Mia!'), pero que de niño había sido actor y me contó un montón de anécdotas y de experiencias rarísimas. Yo no sabía si me estaba mintiendo o no, me parecía imposible que fueran de verdad porque eran muy locas. Pero me dijo que sí, que todo ese mundo de los niños actores en esa zona estaba lleno de historias que eran para no dar crédito. Sus amigos me lo confirmaron: no estaba exagerando. Además de sus incursiones en el mundo de la interpretación, también empezó una compañía de camas de agua".

“El poder del perro”

La película "El poder del perro" se basa en la historia en la novela homónima de Thomas Savage de 1967. El autor era un hombre homosexual -aunque no lo era abiertamente en aquella época- que basó parte de la trama y los personajes en su propia experiencia como adolescente que crecía en un rancho de Montana.

La película se ambienta en el lejano oeste estadounidense, en 1925. Los hermanos Burbank han hecho una fortuna transportando ganado; un trabajo que te vuelve duro y hasta insensible. Sus vidas cambian cuando George (Jesse Plemons) decide casarse con la viuda Rose Gordon (Kirsten Dunst), que vive sola con su único hijo Pete (Kodi Smit-McPhee).

“West Side Story”

Estrenado originalmente en las tablas de Broadway, en 1957, el musical "West Side Story" fue llevada al cine con enorme éxito en 1961. Después de 60 años, el director Steven Spielberg la adapta para la pantalla grande con un remake. "Amor sin barreras", como se titula en español, se estrenó en las salas de cines el pasado 9 de diciembre y cuenta la clásica historia de rivalidades y amor juvenil en la ciudad de Nueva York (EE.UU.) de 1957.



La nueva adaptación de "West Side Story" está protagonizada por Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll, Brian d’Arcy James y Rita Moreno.

“El callejón de las almas perdidas”

La película de Guillermo del Toro se basa en un brigadista de la Guerra Civil aficinado al mentalismo y la magia, y un alcohólico dispuesto a todo para poder recibir su dosis, son algunos de los ingredientes de la historia.

La película de cine 'noir' está ya disponible en Disney+ y cuenta con Cate Blanchett y Bradley Cooper como protagonistas. Aunque parezca increíble la oscura historia de ferias y mentiras que traza el director mexicano en su último proyecto, el largometraje hunde sus raíces en la España profunda de los años 30.





