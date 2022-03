Críticos nacionales brindan sus sugerencias ante la caída de audiencia progresiva de los Oscar. | Fuente: AFP

La última edición de los Oscar, celebrada en abril de 2021 con una atípica ceremonia debido a la pandemia, alcanzó un nuevo mínimo histórico en el rating. Según datos de Nielsen, empresa especializada en la medición de consumidores, la audiencia de dicha premiación es de las más bajas de la historia con 9.85 millones de espectadores.

Con las salas de cine cerradas la mayor parte del año y varias películas postergadas, era previsible tener este panorama. Sin embargo, la caída de espectadores viene de una tendencia general vista años atrás, concretamente después de la gala del 2014, cuando Ellen DeGeneres presentó la ceremonia y tomó el selfie más famoso de Hollywood.

Frente a esta crisis de sintonía, los Oscar quieren renovarse para intentar frenar la estrepitosa caída. La Academia de Hollywood anunció que, para su nueva edición, entregará ocho premios fuera de la gala televisada a fin de hacer más ágil la ceremonia. Además, por primera vez en la historia, los premios abrirán su votación al público para reconocer a la película más votada en Twitter.

RPP Noticias conversó con algunos especialistas y críticos de cine para conocer su punto de vista y hacer un análisis sobre la preocupante caída de la audiencia. ¿Cuáles son los factores que habrían influido en esta caída? ¿Qué ajustes son necesarios para recuperar la sintonía? ¿El futuro de los Oscar está en juego? Todas estas preguntas son analizadas a continuación.

EL DIFÍCIL RETO DE REMONTAR LAS CIFRAS

Para Juan Carlos Ugarelli, periodista cinematográfico y crítico de cine de "Las Horas Rojas" y "Cinencuentro", es casi imposible que la audiencia vuelva a remontar, no solo en los Oscar sino en otras premiaciones. Otro de los factores que han influido en la caída del rating, según el crítico, tiene que ver con el avance de la era digital.

"Es casi imposible que todas las premiaciones vuelvan a tener el mismo nivel de rating que hace 15 ó 20 años, en primer lugar porque en ese entonces la oferta de entretenimiento era mucho más limitada: no existían tantas plataformas de streaming ni tantas redes sociales ni tantos canales de YouTube o cuentas de TikTok, que atraen hoy a la gran mayoría del público, sobre todo adolescentes y jóvenes", explicó.

"Además, los hábitos de los espectadores han cambiado con la irrupción de las plataformas de streaming: están más acostumbrados a ver series, películas o programas sin interrupciones publicitarias. En cambio, grandes eventos televisivos como el Oscar tienen aproximadamente de 16 a 20 minutos de comerciales por hora, lo que quiere decir que en un show de 3 horas, el público tendrá que ver en total 1 hora de publicidad", acotó.

DECISIÓN EQUIVOCADA

Por otra parte, Ugarelli considera que no es acertada la decisión de los organizadores de retirar 8 premios de la transmisión en vivo de la ceremonia, porque constituye una falta de respeto al trabajo de muchos artistas que han contribuido a lograr que cada película funcione y conecte con el público.

"Como han expresado Denis Villeneuve, Steven Spielberg y otros directores que se oponen a esa medida, hacer cine es un trabajo en equipo y retirar de la transmisión en vivo determinadas categorías es menospreciar el arte de editores, compositores, directores artísticos, sonidistas, etc. Sin el aporte de todos ellos, simplemente no existirían las películas", sostuvo.

NUEVAS FORMAS DE CONECTAR CON EL PÚBLICO

Para Marianella Hernández, comunicadora audiovisual y directora académica de Toulouse Lautrec, existen varios factores que han contribuido al bajón de sintonía en los premios de la Academia. Por un lado, están las nuevas formas de ver y conectar con la televisión y por otro el desinterés y la falta de valoración de grandes realizaciones cinematográficas debido a la evidente brecha generacional.

"La ceremonia como tal, a pesar de su pulcritud, ha perdido fuerza, no solo por su duración, sino porque no mantiene ese in crescendo y se ha vuelto monótona en su narrativa, además que se ve enturbiada por alusiones o comentarios políticos logrando que este espacio de entretenimiento se alargue y pierda el enganche de emociones con los espectadores", manifestó.

Hernández no tiene duda de que la ceremonia aún conserva algunos elementos emotivos y una narrativa coherente, sin embargo, considera que el formato debería ser adaptado para mostrarse en otras plataformas y de esta manera, ganar interacción, es decir, ir en busca de los nuevos públicos fuera de la plataforma convencional televisiva.

¿CÓMO RECUPERAR LA AUDIENCIA?

En busca de hacer unos Oscar más atractivos y recuperar la audiencia perdida, los especialistas coinciden en señalar que los organizadores deben unir todo su esfuerzo para enfocar sus estrategias al público actual, agregándole un toque más participativo o que permita a los amantes del séptimo arte involucrarse con el programa en tiempo real.

"Pueden intentar estrategias de mayor acercamiento al público joven usuario de redes sociales como TikTok, a través de contenido exclusivo para esas redes, la creación de alianzas con actores famosos que tienen millones de seguidores para promocionar la premiación y la incorporación de clips inéditos de las películas nominadas (como detrás de cámaras o bloopers) en la ceremonia", recomienda Juan Carlos Ugarelli.

"Para el público más adulto, funcionaría muy bien el gancho de la nostalgia al generar el reencuentro de los elencos de películas icónicas que celebran 30, 40 o 50 años de aniversario desde su estreno. Por otro lado, para mantener las tradiciones, no solo debe mantenerse la entrega de las 23 categorías durante la transmisión en vivo, sino que también deberían volver a la premiación la entrega de los Oscar honorarios", agregó el crítico de cine de "Las Horas Rojas" y "Cinencuentro".

FORMATO MÁS CORTO

La sugerencia de Marianella Hernández es que los Oscar "deberían tener un formato más corto, incluir tecnología en la ceremonia y transmisión, buscar la interacción con el público a través de herramientas digitales. Estos son los factores para marcar la diferencia, evidentemente la medición de audiencias aquí es diferente, sin embargo, estoy convencida que sí se llegaría a más espectadores".

"Considero que la inclusión del cine en sus nuevos formatos debe tener una oportunidad, el Oscar debería ser una palestra, una vitrina para el talento nuevo, que la academia se democratice y busque salidas creativas en otras formas y espacios", agregó la máster en documental creativo.

Tras este análisis, lo cierto es que en un escenario ideal, los Oscar pueden evolucionar y mantenerse relevante, pero sin perder su esencia ni renunciar a sus tradiciones.



