Este 27 de marzo volveremos a presenciar una nueva premiación de los Oscar, la máxima ceremonia de la industria cinematográfica, en medio de un contexto en el que el interés por los ganadores desciende.

Citando múltiples argumentos, los televidentes cada año reducen en número, especialmente en el grupo demográfico juvenil. Muy por el contrario, existe una gala anual que ha demostrado romper récords de sintonía cada vez que es transmitida por internet: The Game Awards.

¿Qué es The Game Awards?

The Game Awards (TGA) es una ceremonia a lo mejor de los videojuegos que ocurre cada diciembre desde el 2014. Su creación se debe al famoso Geoff Keighley, quien fue desarrollador de un premio anterior llamado Spike VGA/VGX.

Cada año, The Game Awards brinda el premio al Mejor Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés), así como también a ganadores de una decena de categorías como mejor juego de peleas, deportes, estrategia, etc.

No contento con ello, también premia a aspectos que podríamos referenciar directamente a películas como Mejor Narrativa, Mejor Dirección, Mejor Banda Sonora y más. Incluso premia a Mejor Actor, hecho para el que han sido nominados actores de la talla como Giancarlo Esposito.

Además, distintas celebridades de Hollywood como Keanu Reeves (Matrix, John Wick) Simu Liu (Shang-Chi) o hasta Jim Carrey (Sonic The Hedgehog), se presentan en la gala promocionando sus últimas películas.

Es que, precisamente, The Game Awards no solo se ha convertido en una noche de premios, sino que ya es conocido por mostrar estrenos mundiales o nuevos avances de videojuegos de impacto global durante su desarrollo. Tan solo hace años tuvimos la presentación de Mortal Kombat 11 o hasta mayores vistazos de la actual Elden Ring, mientras que en sus inicios tuvimos a Bloodborne, Uncharted 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Death Stranding.

“El Oscar es un show para ver a las celebridades del mundo del cine y saber qué películas te perdiste. A los gamers poco les interesa eso. The Game Awards muestra trailers en estreno de juegos que aún no se han anunciado: los famosos World Premieres. Aquí no hay competencia. Los Oscar no tienen nada parecido. ¿Te imaginas si en los Oscar estrenaran los tráilers de Marvel? Otra sería la cosa”, menciona Enrique Martínez, de Parallax, la Cultura del Videojuego.

Los números de los Oscar versus The Game Awards

Pero, aunque puedan entenderse como dos áreas diferentes, los Oscar y The Game Awards pueden enmarcarse en un mismo fin: el del entretenimiento.

“Las películas y los videojuegos ambos pertenecen a una industria del entretenimiento y, en base a eso, creo que pueden ser material de comparación en relación al efecto que puedan causar en sus usuarios. Para ser sincero, no estaba muy al tanto de que The Game Awards (los “Oscar” de los videojuegos) superaba por mucho a la audiencia que usualmente recoge la premiación anual de los Oscar, pero tampoco se me hace muy sorprendente”, menciona Johann Aldazábal, director editorial de Gamecored. “Desde hace muchos años La Academia ha estado buscando la forma de que sus premios sean más atractivos para el público. En base a eso han estado probando de muchas formas que van desde hosts más jóvenes, hasta puestas en escena más grandes e incluso mayor diversidad en las premiaciones. Lamentablemente nada de eso ha funcionado. ¿Por qué? Sinceramente creo que el producto pertenece ahora a otro tiempo”.

"Lo que está pasando es que los Game Awards se han adaptado mucho mejor a darles una razón para quedarse viendo hasta el final (a los televidentes). Vivimos en un mundo que cada vez más cosas necesitan tu atención, así sea noticias, videos, streamings, etc.", señala Julio Salas "Kloj", miembro de Progamer Podcast. "Los Oscars solo ofrecen una lista de premios para películas que ni siquiera pueden ser las populares. Muchos ejemplos hemos tenido de premios en donde las películas que marcaron la cultura popular no fueron ganadoras. Le tomo tres intentos a El Señor de los Anillos recibir el Oscar a mejor película. La academia no se ha mantenido con lo que la gente quiere ver, entonces la gente simplemente no lo ve".

"Mientras que los Game Awards, no son solo los premios, son los tráilers los que prometen. Las noticias de los nuevos juegos que se vienen te dan la oportunidad de ser el primero en verlos y experimentar la sorpresa del anuncio. En los TGA, los premios son de lado. No vemos videojuegos que después porten la imagen de gran ganador de la forma que lo hacen los Oscars. Son los trailers, los cuales atraen a la gente y los que la mantienen".

Audiencia de los Oscar en la televisión estadounidense

(Cifras publicadas por la consultora Nielsen)

Audiencia 2014: 43 millones de espectadores

Audiencia 2015: 34,6 millones de espectadores

Audiencia 2016: 34,4 millones de espectadores

Audiencia 2017: 32,9 millones de espectadores

Audiencia 2018: 26,5 millones de espectadores

Audiencia 2019: 29,7 millones de espectadores

Audiencia 2020: 23,6 millones de espectadores

Audiencia 2021: 9,85 millones de espectadores

Audiencia de The Game Awards por internet

(Números propios entregados por la organización)

Audiencia 2014: 1,9 millones de espectadores

Audiencia 2015: 2,3 millones de espectadores

Audiencia 2016: 3,8 millones de espectadores

Audiencia 2017: 11,5 millones de espectadores

Audiencia 2018: 26,2 millones de espectadores

Audiencia 2019: 45,2 millones de espectadores

Audiencia 2020: 83 millones de espectadores

Audiencia 2021: 85 millones de espectadores

Como se ve en los números, la pandemia incluso elevó enormemente los números de la ceremonia de videojuegos, a diferencia de los Oscar donde los números empeoraron. Y es que mientras que la COVID-19 obligó a los cines a cerrar y el mercado retrocedió, la industria de los videojuegos se benefició enormemente de las cuarentenas y el tiempo en casa, logrando que más personas se interesaran en este pasatiempo a través de plataforma no convencionales como YouTube, Twitter o Twitch.

"Los Oscar son un evento que se transmite en TV por tradición, y que recién hace poco se transmite vía streaming. Además, la estructura del show en sí (corte, pautas publicitarias, etc.) está pensada para TV. Y si tomamos en cuenta que cada vez menos gente ve televisión y las nuevas generaciones se han pasado 100 % al consumo de entretenimiento por Internet (con pautas pensadas para este público específico) pues, ahí está bien clarito donde comienza el problema para la Academia", especifica Martínez. "The Game Awards conecta con una generación que nació consumiendo Internet, el show tiene un ritmo diferente y puede verse sin restricciones, mientras que el Oscar, en TV y hasta vía web, siempre tiene restricciones de idioma, derechos por país, etc.".

“The Game Awards entiende mejor a los medios", prosigue Aldazábal. "El que se transmita a través de YouTube y de sus propias cuentas en otras plataformas de streaming, te habla de cómo se comparta actualmente el consumidor. La Internet revolucionó las cosas hace mucho tiempo y sigue haciéndolo ahora y continuará en el mañana. Este también es un importante augurio de cuál podría ser el futuro de las casas televisivas actuales, con la de plataformas de stream online. No me caben duda de que los programas actuales que antes haciendo X puntos de rating, antes hacían mucho más, y no es que se deba necesariamente a un bajón drástico de la calidad de esos programas, sino que la gente está cambiando la forma en que consumen contenido”.

Geoff Keighley, productor de The Game Awards, dijo en 2020 que "la industria de los videojuegos ha seguido brindando entretenimiento a sus fanáticos”. “Nos sentimos profundamente honrados de ver que la emoción se traduce en estos resultados récord, con aumentos significativos en la audiencia total, el tiempo de visualización y la participación social en todo el mundo”.

“El gaming se ha vuelto mainstream y Geoff Keighley ha sabido calibrar bien la comunicación de The Game Awards para que conecte con todo ese nuevo público. Los Oscars tiene años tratando de conectar con nuevas generaciones nominando canciones de hip-hop y contratando a DJ para amenizar su “gala”. Están desconectados. Una pena”, finaliza Martínez.

